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Kültür-Sanat

Altın Bamya'ya jüri olmak ister misiniz?

15 Mart’ta sahiplerine verilecek olan Altın Bamya Ödülleri'nin kazananları internetten oylamayla belirlenecek.

04 Mart 2009 02:00

15 Mart’ta sahiplerine verilecek olan Altın Bamya Ödülleri'nin kazananları internetten oylamayla belirlenecek.

Yetkililer 'sizi, Altın Bamya Ödülleri'nin sahiplerini belirleyenlerden biri olmak üzere "Altın Bamya" jürisinin bir üyesi olmaya davet ediyoruz.’ diyerek sinemaseverlere bu oylamayı duyurdu.

Yapmanız gereken, -eğer isterseniz- tanımlanan 4 kategori için ön jüri tarafından seçilmiş aşağıdaki filmler arasından kendi adaylarınızı, en geç 5 Mart 2009 akşamına kadar altinbamya@gmail.com adresine bildirebilirsiniz

Ön jürinin (Ali Ulvi Uyanık, Alin Taşçıyan, Ceyda Aşar, Cüneyt Cebenoyan, Esin Küçüktepepınar, Hülya Uğur Tanrıöver, Necati Sönmez…), belirlediği 1'inci Altın Bamya Ödülleri adayları şöyle:

1.Erkek Karakter:
Erkek Karakter kategorisinde 2008 Altın Bamya adayları:

- Aşk Tutulması
- Issız Adam
- Recep İvedik

2. Kadın Karakter:
Kadın Karakter kategorisinde 2008 Altın Bamya adaylarımız:

Aşk Tutulması
- Osmanlı Cumhuriyeti
- Üç Maymun

3. Senaryo:
Senaryo kategorisinde 2008 Altın Bamya adaylarımız:

- Issız Adam
- Üç Maymun
- Vesaire Vesaire

4. Film:
Film kategorisinde 2008 Altın Bamya adaylarımız:

- Aşk tutulması
- Issız Adam
- Recep İvedik

Bu dört kategorideki adaylardan geniş jürinin oylaması sonucu kategorisinde en çok oyu alanlara ödülleri, ön jürinin özel ödülleriyle birlikte 15 Mart'taki 1'inci Altın Bamya ödül töreninde verilecek.

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