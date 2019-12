'Altın Ayı'yı kim avlayacak?

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 59. Uluslararası Berlin Film Festivali "Berlinale", yönetmenliğini Tom Tykwer'ın yaptığı "The International" adlı filmin gösterimiyle başladı.



Festivalin açılışında yapılan gala öncesinde, sinema, sanat ve siyaset alanlarında isim yapmış çok sayıda kişi kırmızı halıda yürüdü.



Festivalin "yarışma" bölümünde toplam 18 film "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" ödülleri için yarışacak.



Berlinale'de, Türk yönetmen Fatih Akın'ın da aralarında bulunduğu bir yönetmen grubunun hazırladığı "Deutschland 09" filmi de yarışma dışı gösterilecek.



"Forum" bölümünde ise yönetmenliğini Reha Erdem'in yaptığı "Hayat Var" ve "Generation Kplus" bölümünde de yönetmenliğini Atalay Taşdiken'in yaptığı "Mommo" filmi gösterilecek.



Festival, 15 Şubat Pazar günü sona erecek.



Berlinale director Dieter Kosslick, right, and actress Tilda Swinton, President of the International Jury address the audience at the Berlinale opening in Berlin on Thursday, Feb. 5, 2009. The 59th International Film Festival Berlin takes place in the German capital from Feb. 5 until Feb. 15, 2009. (AP Photo/Michael Sohn)