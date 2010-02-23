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Kültür-Sanat

'Altın Ayı'lı Bora'ya alkışlı karşılama

Altın Ayı kazanan ‘Bal’ filminin başrol oyuncusu 7 yaşındaki Bora Altaş, dün sabah gittiği okulda arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

23 Şubat 2010 02:00

T24 - Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan ‘Bal’ filminin başrol oyuncusu 7 yaşındaki Bora Altaş, dün sabah gittiği okulda arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

Bora'ya sınıfta alkışlı karşılama

Berlin’deki gala nedeniyle geçen hafta Almanya’da olan Bora Altaş, dün sabah eğitim gördüğü Çamlıhemşin Atatürk İlköğretim Okulu’na gitti. Ödülden sonra okul arkadaşlarıyla ilk kez karşılaşan Bora’ya tüm okul büyük ilgi gösterdi ve alkışlayarak karşıladı. Arkadaşlarının jestine çok sevinen Bora da onlarla tek tek tokalaştı ve öğretmenleriyle arkadaşlarına sarıldı. İngiliz Financial Times gazetesi de ‘Bal’ın Altın Ayı kazanmasını dün ‘Berlin ‘Bal’ın tadına bakmayı tercih etti’ başlığıyla sayfalarına taşıdı. Bora Altaş’ın performansının ‘komik, acıklı ve göz kamaştırıcı’ olduğunu yazan FT, “Küçük Bora bu performansla en iyi erkek oyuncu ödülünü almalıydı” yorumu yaptı.

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