'Altın Ayı'lı Bora'ya alkışlı karşılama

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Berlin’deki gala nedeniyle geçen hafta Almanya’da olan Bora Altaş, dün sabah eğitim gördüğü Çamlıhemşin Atatürk İlköğretim Okulu’na gitti. Ödülden sonra okul arkadaşlarıyla ilk kez karşılaşan Bora’ya tüm okul büyük ilgi gösterdi ve alkışlayarak karşıladı. Arkadaşlarının jestine çok sevinen Bora da onlarla tek tek tokalaştı ve öğretmenleriyle arkadaşlarına sarıldı. İngiliz Financial Times gazetesi de ‘Bal’ın Altın Ayı kazanmasını dün ‘Berlin ‘Bal’ın tadına bakmayı tercih etti’ başlığıyla sayfalarına taşıdı. Bora Altaş’ın performansının ‘komik, acıklı ve göz kamaştırıcı’ olduğunu yazan FT, “Küçük Bora bu performansla en iyi erkek oyuncu ödülünü almalıydı” yorumu yaptı.