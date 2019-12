'Altın Ayı' ve 'Gümüş Ayı' adayları

Almanya'nın başkenti Berlin'de 5-15 Şubat arasında düzenlenecek olan 59. Berlin Film Festivali Berlinale'de "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" ödülleri için yarışacak filmler belli oldu.



Berlinale organizasyonu tarafından yapılan açıklamada, festivalin yarışma bölümünde 18 ülkeden toplam 26 filmin yer alacağı, bunlardan 18'inin bu ödüller için yarışacağı, diğer filmlerin ise yarışma dışı gösterileceği belirtildi.



Yönetmenliğini Tom Tykwer'in yaptığı "The International" filmiyle başlayacak Berlinale'de, Türk rejisör Fatih Akın'ın da aralarında bulunduğu yönetmen grubunun hazırladığı "Deutschland 09" filmi de yarışma dışı gösterilecek.



Berlinale'nin yarışma bölümünde "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" ödülü için yarışacak filmler şunlar:

Yönetmen Maren Ade'nin "Alle Anderen", Hans-Christian Schmid'in "Sturm", Sally Potter'in "Rage", Stephen Freas'ın "Cheri", Peter Strickland'ın "Katalin Varga", Richard Loncraine'nin "My One And Only", Oren Moverman'ın "The Messenger", Mitchell Lichtenstein'in "Happy Tears", Francois Ozon'un "Ricky", Bertrand Tavernier'in "In The Elektric Mist", Rachid Bouchareb'in "London River", Lukas Moodysson'un "Mammoth", Annette Olesen'in "Lille Soldat", Andrej Wajda'nın "Tatarak", Adrian Biniez'in "Gigante", Asghar Farhadi'nin "Darbareye Elly", Chen Kaige'nin "Mei Lanfang", Claudia Llosa'nın "La Teta Asustada".