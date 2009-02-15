'Altın Ayı' Peru yapımı filme verildi

59. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) en büyük ödülleri olan "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı", sahiplerini buldu.



"Altın Ayı" ödülünü, Perulu yönetmen Claudia Llosa'nın "La Teta Asustada" (Acının sütü) filmi kazandı. Filmde, Peru'da daha önceleri yaşanan terör olaylarının acılarını unutamayan bir genç kadının öyküsü anlatılıyor.



"Gümüş Ayı" ödülü ise, en iyi oyuncu dalında Sotigui Kouyate'ye verildi. Afrika ülkesi Mali'de doğan Kouyate, 2005 yılında Londra'da düzenlenen terör eylemlerinin etkilerinin anlatıldığı ve yönetmenliğini Fransız yönetmen Raşid Bouchareb'in yaptığı "London River" adlı filmindeki oyunuyla bu ödüle layık görüldü.



Avusturyalı oyuncu Birgit Minichmayr da en iyi kadın oyuncu dalında "Gümüş Ayı" aldı. Minichmayr'a bu ödül, Alman yönetmen Maren Ade'nin "Alle Anderen" (Diğerleri) filmindeki başarılı rolü için verildi.



"Alle Anderen" filmi, büyük jüri ödülünü de kazandı. En iyi film dalında "Gümüş Ayı" ödülü Uruguaylı yönetmen Adrian Biniez'in "Gigante" adlı filmine verildi. En iyi senaryo dalında "Gümüş Ayı" ödülüne de yönetmenliğini Oren Moverman'ın yaptığı Amerikan "The Messenger" adlı savaş filmi layık görüldü. Ödülü, filmin başrol oyuncusu Bob Foster aldı. Olağanüstü sanatsal performans dalında da "Gümüş Ayı" ödülüne, İngiliz yönetmen Peter Strickland'ın "Katalin Varga" adlı filmindeki ses dizaynı için Gabor Erdelyi ve Tamas Szekely layık görüldü.



