T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Altın Ayı' Peru yapımı filme verildi

59. Uluslararası Berlin Film Festivali Berlinale'de, "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" ödülleri sahiplerini buldu

15 Şubat 2009 02:00

59. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) en büyük ödülleri olan "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı", sahiplerini buldu.

"Altın Ayı" ödülünü, Perulu yönetmen Claudia Llosa'nın "La Teta Asustada" (Acının sütü) filmi kazandı. Filmde, Peru'da daha önceleri yaşanan terör olaylarının acılarını unutamayan bir genç kadının öyküsü anlatılıyor.

"Gümüş Ayı" ödülü ise, en iyi oyuncu dalında Sotigui Kouyate'ye verildi. Afrika ülkesi Mali'de doğan Kouyate, 2005 yılında Londra'da düzenlenen terör eylemlerinin etkilerinin anlatıldığı ve yönetmenliğini Fransız yönetmen Raşid Bouchareb'in yaptığı "London River" adlı filmindeki oyunuyla bu ödüle layık görüldü.

Avusturyalı oyuncu Birgit Minichmayr da en iyi kadın oyuncu dalında "Gümüş Ayı" aldı. Minichmayr'a bu ödül, Alman yönetmen Maren Ade'nin "Alle Anderen" (Diğerleri) filmindeki başarılı rolü için verildi.

"Alle Anderen" filmi, büyük jüri ödülünü de kazandı. En iyi film dalında "Gümüş Ayı" ödülü Uruguaylı yönetmen Adrian Biniez'in "Gigante" adlı filmine verildi. En iyi senaryo dalında "Gümüş Ayı" ödülüne de yönetmenliğini Oren Moverman'ın yaptığı Amerikan "The Messenger" adlı savaş filmi layık görüldü. Ödülü, filmin başrol oyuncusu Bob Foster aldı. Olağanüstü sanatsal performans dalında da "Gümüş Ayı" ödülüne, İngiliz yönetmen Peter Strickland'ın "Katalin Varga" adlı filmindeki ses dizaynı için Gabor Erdelyi ve Tamas Szekely layık görüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24