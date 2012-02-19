'Altın Ayı' ödülü sahibini buldu

T24 - 62. Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülünü, yönetmenliğini rejisör kardeşler Paolo ve Vittorio Taviani'nin yaptığı "Cesare deve morire" (Sezar Ölmeli) adlı film kazandı.

Jüriden yapılan açıklamada, “Sezar ölmeli” filminin en iyi film seçildiği belirtildi. Böylece 8. kez bir İtalyan filmi “Altın Ayı” ödülünü almış oldu. En iyi kadın oyuncu dalında “Gümüş Ayı" ödülü Kongolu oyuncu Rachel Mwanza'ya verildi. Mwanza, Kanadalı rejisör Kim Nguyen'in "Rebelle" (Militan) adlı filmindeki rolüyle ödülün sahibi oldu.

En iyi erkek oyuncu dalında ise “Gümüş Ayı” ödülü, Nikolaj Arcel'in “Kraliçe ve doktoru” adlı filmindeki Danimarka Kralı 7. Christian'ı canlandırdığı rolüyle Danimarkalı oyuncu Boe Folsgaard'a verildi.

En iyi film dalında “Sadece Rüzgar” (Csak a szel) adlı Macar filmi “Gümüş Ayı” ödülüne layık görüldü. Bir Macar köyünde yaşayan çingenelere yönelik bir cinayet serisinin konu edildiği filmin yönetmeni Bence Fliegauf da Jüri Büyük Ödülünü aldı. Alman kameraman Lutz Reitemeier de “Beyaz Geyiğin Ülkesi” (Bai Lu Yuan) adlı Çin filmindeki sanatsal çalışmasından dolayı “Gümüş Ayı” ödülüne layık görüldü.