Altın Aslan 'Pieta'ya gitti

69. Venedik Film Festivali'nde en iyi film dalında "Altın Aslan" ödülünü, Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk'un sarsıcı filmi "Pieta" kazandı.

“Pieta” filminde ailesi bulunmadığı için kaybedecek bir şeyi de olmayan ve mafya adına haraç toplayan acımasız bir adamın davranışlarında, hayatına annesi olduğunu iddia eden bir kadının girmesiyle yaşanan değişim anlatılıyor. Festivalde en iyi yönetmen ödülü olan “Gümüş Aslan”ı ise Paul Thomas Anderson, Scientology tarikatının kurucusu L. Ron Hubbard'dan esinlendiği, “The Master (Usta)” filmiyle kazandı.

Ayrıca “The Master” filminin oyuncuları Joaquin Phoenix ve Philip Seymour Hoffman da en iyi aktör dalında ödülü paylaştı. En iyi aktris dalında ise ödüle İsrailli oyucu Hadas Yaron, “Fill the Void” rolüyle layık görüldü.