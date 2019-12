-''Altın Aslan'' ödülü ''Faust''un ROMA (A.A) - 10.09.2011 - Venedik Bienali kapsamında yapılan ve bu yıl 68'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde, ''Altın Aslan'' ödülünü, yönetmenliğini Rus Alexander Sokurov'un üstlendiği ''Faust'' filmi kazandı. ABD'li yönetmen-oyuncu George Clooney'nin yönettiği ''The Ides of March'' filminin gösterimiyle 31 Ağustos'ta başlayan dünyanın en eski film festivallerinden Venedik Film Festivali'nde büyük ödül olan ''Altın Aslan''ı, Rus yönetmen Alexander Sokurov'un filmi ''Faust'' kazandı. ''Faust'', bu başarıya 21 filmi geride bırakarak ulaştı. En iyi yönetmen ödülü olan ''Gümüş Aslan'' ise ''People Mountain People Sea'' filmiyle Çinli yapımcı Shangjun Cai'nin oldu. Festivalde, en iyi aktör ödülü, otoritelerin beklediği üzere ''Shame''deki rolüyle İrlandalı aktör Michael Fassbender'e gitti. Fassbender, gelecek vaat eden aktörler arasında gösteriliyor. Venedik Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü ise ''Tao Jie'' filmindeki rolüyle Çinli Deanie Yip aldı. Oscar ödüllerinde geçen yıl büyük başarı yakalayan ''Siyah Kuğu'' filminin yönetmeni Darren Aronofsky'nin başkanlığını yaptığı jüri, özel ödüle ise Emanuele Crialese'nin yönettiği bir İtalyan göç filmi olan ''Terraferma''yı layık gördü. Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, Jude Law, Matt Damon, Kate Winslet ve Al Pacino gibi yıldız isimler de festivalin kırmızı halısında boy gösterdi. 68. Venedik Film Festivali'ne bu yıl Türkiye'den herhangi bir film katılmazken, ünlü oyuncu Serra Yılmaz, festivalin ''İlk eser'' kategorisindeki jüri üyelerinden oldu. Festivalde, geçen yıl ''Altın Aslan'' ödülünü, Sofia Coppala'nın yönettiği ''Somewhere'' filmi kazanmış, Seren Yüce'nin ''Çoğunluk'' filmi de ''Geleceğin Aslanı'' ödülüne layık görülmüştü.