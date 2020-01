Altın Aslan İtalya'ya gitti

Bu yıl 70'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. İtalyan yönetmen Gianfranco Rosi'nin ‘Sacro GRA’ adlı belgesel filmi en iyi film dalında verilen Altın Aslan Ödülü’ne layık görüldü.

'Sacro GRA' belgeseli otoyol kenarındaki farklı hayatları ekrana yansıtıyor. Belgeselin yapımcıları 2 yıl boyunca bir minibüsle otoyolda seyahat ederek birçok farklı kişiyle konuştu.

En iyi yönetmen ödülü Gümüş Aslan, "Miss Violence" filmindeki başarısı için Yunanlı yönetmen Alexandros Avranas'a verilirken, aynı filmin başrol oyuncusu Themis Panou en iyi erkek oyuncu seçildi.

En iyi kadın oyuncu ödülü ise Emma Dante yönetmenliğindeki 'Vis Castellana Bandiera' filmindeki rolü ile İtalyan sanatçı Elena Cotta’ya verildi.

Alman yönetmen Philip Gröning’in 'Die Frau des Polizisten' – ' Polisin Karısı' adlı filmi ise jüri özel ödülünü aldı.



