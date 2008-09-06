Altın Aslan, 'Güreşçi' filmine gitti

Uluslararası Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülü, en iyi film seçilen ABD'den "Güreşçi (The Wrestler)" filmine gitti.
Yönetmenliğini Darren Aronofsky'nin yaptığı filmde Mickey Rourke, kariyerinin sonuna gelmiş bir güreşçiyi oynuyor.
Gümüş Aslan ödülü, "Kağıt Asker" filmiyle en iyi yönetmen seçilen, Rusya'dan Aleksey German'a verildi.
En iyi erkek oyuncu, "Giovanna'nın Babası (Il Papa di Giovanna)" filmindeki rolüyle İtalyan aktör Silvio Orlando'ya, ey iyi kadın oyuncu ödülü ise "Diğeri (L'Autre)" filmindeki rolüyle Dominique Blanc'a gitti. İlgili haberler:Venedik'te bir animasyon ustasıÖzpetek ayakta alkışlandıValentino'nun yaşamı beyazperdedeKaplanoğlu ve Özpetek Venedik'te