T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Altın Aslan, 'Güreşçi' filmine gitti

Uluslararası Venedik Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü, ABD'den gelen "Güreşçi" filminin oldu

06 Eylül 2008 03:00

Uluslararası Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülü, en iyi film seçilen ABD'den "Güreşçi (The Wrestler)" filmine gitti.

Yönetmenliğini Darren Aronofsky'nin yaptığı filmde Mickey Rourke, kariyerinin sonuna gelmiş bir güreşçiyi oynuyor.

Gümüş Aslan ödülü, "Kağıt Asker" filmiyle en iyi yönetmen seçilen, Rusya'dan Aleksey German'a verildi.

En iyi erkek oyuncu, "Giovanna'nın Babası (Il Papa di Giovanna)" filmindeki rolüyle İtalyan aktör Silvio Orlando'ya, ey iyi kadın oyuncu ödülü ise "Diğeri (L'Autre)" filmindeki rolüyle Dominique Blanc'a gitti.

İlgili haberler:

Venedik'te bir animasyon ustası
Özpetek ayakta alkışlandı
Valentino'nun yaşamı beyazperdede
Kaplanoğlu ve Özpetek Venedik'te

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24