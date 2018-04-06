Altın alacaklara 36 ay vadeye kadar kredi

Kredi kartıyla altın alımında 4 taksit sınırı var. Kuyumcular bu sınırı aşmak için çareyi, cep telefonlarında uygulanan kredi sisteminde buldu. Buna göre; kuyumcudan altın alacak vatandaşa 36 ay vadeye kadar kredi çıkartılacak.

Amacından sapmıştı

Posta'da yer alan habere göre dört yıl öncesine kadar vatandaş, nakit paraya sıkıştığında faiz ödemek istemediği için kredi çekmek yerine taksitle altın alıp hemen geri bozduruyordu. Böylece hem ihtiyacını gideriyor hem de faiz ödemekten kurtuluyordu. Ancak bu durumun farkına varan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1 Şubat 2014’te kredi kartıyla altın alımlarına taksit yasağı getirdi.

4 taksit vardı

Yasağın ardından kuyumculuk sektörünün satışlarında düşüş yaşanınca BDDK geri adım attı ve 22 Ekim 2014’te yayımladığı yeni yönetmelikle kuyumculara kredi kartıyla yapılan satışlarda 4 taksit izni verdi. Fakat bu da satışların toparlanmasına etki etmedi. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) ise sektörün daha fazla kan kaybetmesine engel olmak için harekete geçti.

Anlaşma sağlandı

Kuyumculuktaki taksit sorununu çözmek için bankalarla işbirliği yaptıklarını belirten İKO Başkanı Mustafa Atayık, “Altın, takı, mücevher almak isteyen bir müşteri, banka kredisi yoluyla istediği kadar taksit yapabilecek. Şu anda 4 olan taksit sayısı 12’ye, hatta 36 aya kadar çıkartılabilecek. Bankalarla anlaştık. Ay sonuna kadar hayata geçecek” dedi.

Elektronik örneği

Sistemle ilgili bilgi veren Mustafa Atayık, şöyle konuştu:

“Halihazırda elektronik mağazalarında uygulanan sistem gibi olacak. Bankalar kuyumcuların sistemine bir program yükleyerek gerekli altyapıyı oluşturacak. Kuyumcu, altın almak isteyen vatandaşın TC kimlik numarasını alarak sisteme girecek ve bankanın ne kadar taksitli kredi vereceğini öğrenebilecek.”

Düşük faiz olası

Mustafa Atayık, kredili taksit sistemi geldiğinde yıllık bazda satışların en az 2 kat artacağını söyledi. Kredi faizlerinin ne olacağı belli değil. Alınan bilgiye göre; 12 aya kadar olan kredilerde faizin yüzde 1.50 civarında olacağı konuşuluyor. Mevcut durumda yüzde 1.80’e çıkan tüketici kredi faizleri var. Bankalarla faiz pazarlığı devam ediyor.