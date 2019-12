'Altın Ahududu'lar kimlerin olacak?

T24- Sinema dünyasının 'en kötü'lerine verilen 'Altın Ahududu Ödülleri' adayları açıklandı. Oscar'a 'The Blind Side' ile aday olan Sandra Bullock, 'All About Steve'le de 'En Kötü Kadın Oyuncu'ya aday.





Oscar ödüllerine çok az bir süre kaldı ve altın heykelciğe giden yolda heyecan giderek artıyor. En İyi Film ve En İyi Oyuncu ödüllerini kimin alacağı tartışmaları devam ederken başka bir ‘ödül’ töreni için de geri sayım başladı.



Bu yıl 30’uncusu düzenlenecek olan ‘Altın Ahududu Ödülleri' bilinen adı ile ‘Razzie’ Ödülleri adayları açıklandı. Düzenlenen organizasyonda yılın En Kötü film, yönetmen ve oyuncu ödülleri sahiplerini bulacak.



İlk olarak 1981'de Amerikalı yayıncı J.B Wilson tarafından Oscar gecesi kendi evinde düzenlediği partiyle dağıtılmaya başlayan ödüller, daha sonra gelenek haline geldi. Her yıl Oscar’dan bir gün önce düzenlenen törenle dağıtılan ödüller, çoğunlukla yüksek yapımlı Hollywood yapımlarını hedef alıyor.











'All About Steve' filmi, bir çok dalda 'en kötü' ye aday oldu









Bu yılın adayları arasında da büyük bütçeleriyle dikkat çeken birçok film ve ünlü birçok oyuncu bulunuyor. En Kötü Film adayları arasında oldukça iyi gişe başarısı elde eden 'Transformers: Yenilenlerin İntikamı' dikkat çekiyor. En Kötü Aktör adaylarında 'Old Dogs’taki rolüyle John Travolta göze çarparken En Kötü Aktris adayları arasında Megan Fox, Sandra Bullock ve Sarah Jessica Parker’ın isimleri öne çıkıyor.



Daha önce bu ödüle layık görülen birçok ünlü isim olmasına rağmen az sayıda isim ödülü kabul etmişti. Ödülü kabul edenler arasında Bill Cosby, Ben Affleck , Tom Green ve Halle Berry bulunuyor. 2004 yılında ödülü alan Halle Berry hem Oscar hem Razzie alan ilk oyuncu olmuştu.













'Old Dogs' adlı film de ünlü aktör John Travolta'ya en kötü erkek oyuncu ödülünü getirebilir.







Ödül hakkındaki ilginç bir ayrıntı ise ‘altın’ adını altından yapılmasından değil renginin altın olmasından alması ve piyasa değeri sadace 4,95 dolar (7,5 TL).



İşte bu yılın Razzie adayları:

En kötü film



“All About Steve”

“G.I. Joe: The Rise of Cobra”

“Land of the Lost”

“Old Dogs””

“Transformers: Revenge of the Fallen”



En kötü erkek oyuncu



Jonas Kardeşler, “Jonas Brothers: The 3-D Concert Experience”

Will Ferrell, “Land of the Lost”

Steve Martin, “Pink Panther 2″

Eddie Murphy, “Imagine That”

John Travolta, “Old Dogs”



En kötü kadın oyuncu



Beyonce, “Obsessed”

Sandra Bullock, “All About Steve”

Myley Cyrus, “Hannah Montana: The Movie”

Megan Fox, “Jennifer’s Body” ve “Transformers: Revenge of the Fallen”

Sarah Jessica Parker, “Did You Hear About the Morgans?”



En kötü çift



Jonas Kardeşler, “The Jonas Brothers 3-D Concert Experience”

Sandra Bullock ve Bradley Cooper, “All About Steve”

Will Ferrell ve herhangi bir oyuncu veya yaratık, “Land of the Lost”

Shia Lebouf & Either Megan Fox veya herhangi bir Transformer, “Transformers: Revenge of the

Fallen”

Kristin Stewart ile Robert Pattinson veya Taylor , “Twilight Saga: New Moon”



En kötü yardımcı kadın oyuncu



Candice Bergen, “Bride Wars”

Ali Larter, “Obsessed”

Sienna Miller, “G.I. Joe”

Kelly Preston,”Old Dogs”

Julie White “Trannies, Too”



En kötü yardımcı erkek oyuncu





Billy Ray Cyrus, “Hannah Montana: The Movie”

Hugh Hefner (kendisi), “Miss March”

Robert Pattinson, “Twilight Saga: New Moon”

Jorma Taccone (Cha-Ka olarak), “Land of the Lost”

Marlon Wayans, “G.I. Joe”



En kötü yeniden çevrim veya devam filmi



“G.I. Joe: The Rise of Cobra”

“Land of the Lost”

“Pink Panther 2″

“Transformers: Revenge of the Fallen”

“Twilight Saga: New Moon”



En kötü yönetmen



Michael Bay, “Transformers: Revenge of the Fallen”

Walt Becker, “Old Dogs”

Brad Silberling, “Land of the Lost”

Stephen Sommers, “G.I. Joe”

Phil Traill, “All About Steve”



En kötü senaryo





“All About Steve”

“G.I. Joe: The Rise of Cobra”

“Land of the Lost”

“Transformers: Revenge Of The Fallen”

“Twilight Saga: New Moon”



Son 10 yılın en kötü film adayları





“Battlefield Earth” (2000)

“Freddy Got Fingered” (2001)

“Gigli” (2003)

“I Know Who Killed Me” (2007)

“Swept Away” (2002)



Son on yılın en kötü erkek oyuncu adayları



Ben Affleck — (iki ödül sahibi) “Daredevil,” “Gigli,” “Jersey Girl,” “Paycheck,” “Pearl Harbor,” “Surviving Christmas”

Eddie Murphy — (üç ödül sahibi) “Adventures of Pluto Nash,” “I Spy,” “Imagine That,” “Meet Dave,” “Norbit,” “Showtime”

Mike Myers — (iki ödül sahibi) “Cat in the Hat,” “The Love Guru”

Rob Schneider — (tek ödül sahibi) “The Animal,” “Benchwarmers,” “Deuce Bigalo: European Gigolo,” “Grandma’s Boy,” “The Hot Chick,” “I Now Pronounce You Chuck & Larry,” “Little Man,” “Little Nicky”

John Travolta — “Battlefield Earth,” “Domestic Disturbance,” “Lucky Numbers,” “Old Dogs,” “Swordfish”





Son 10 yılın en kötü kadın oyuncu adayları





Mariah Carey – (tek ödül sahibi)), “Glitter”

Paris Hilton (dört ödül sahibi) “The Hottie & The Nottie,” “House of Whacks,” “Repo: The Genetic Opera”

Lindsay Lohan — (üç ödül sahibi) “Herbie Fully Loaded,” “I Know Who Killed Me,” “Just My Luck”

Jennifer Lopez — (iki ödül sahibi) “Angel Eyes,” “Enough,” “Gigli,” “Jersey Girl,” “Maid in Manhattan,” “Monster-in-Law,” “The Wedding Planner”

Madonna — (dört ödül sahibi) “Die Another Day,” “The Next Best Thing,” “Swept Away”