Altın son 2 ayın en yüksek düzeyine çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, külçe altın mayıs ayında yüzde 1.5 artarak 1, 262.80 dolar ile son 2 ayın en yükse düzeyine çıktı.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan haber göre, külçe altın, geçen Şubat ayında da, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.75 ve TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.56 ile en yüksek getiriyi sağlamıştı.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi bir süre daha düşük tutacağı beklentilerinin güçlenmesi ile birlikte yeniden yükseldi. Altının onsu, yüzde 1.5 artarak 1,262.80 dolar ile 17 Mayıs'tan bu yana en yüksek düzeye kadar çıktı.

TÜİK verilerine göre, Mayıs ayında Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; dolar yüzde 2.02 ve euro yüzde 1.82 reel getiri sağladı. Buna karşılık, Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi yüzde 8.47, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1.80 ve mevduat faizi yüzde 1.08 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 2.93 ve euro yüzde 2.73 reel getiri sağlarken, BIST 100 Endeksi yüzde 7.66, DİBS yüzde 0.92 ve mevduat faizi yüzde 0.20 yatırımcısına kaybettirdi.

Üç aylıkta Borsa önde

BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4.81, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.94 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2.60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1.55 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylıkta da külçe altın

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15.46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14.43 yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4.91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.77 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllıkta da en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12.91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9.38 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. BIST 100 Endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13.38 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.