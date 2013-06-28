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Ekonomi

Altın 1968'e geri döndü

Altındaki düşüş rekor kayıplara neden oldu

28 Haziran 2013 10:31

Spot altın üç ayda yüzde 25 düşerek 1968 yılından bu yanaki en kötü çeyreklik performansı sergiledi.
 
Nisan-Haziran aralığında yüzde 25 değer kaybına uğrayan altın, Reuters'ın altın fiyatlarının kaydını tutmaya başladığı 1968 yılından bu yana en kötü çeyreklik düşüşü görmüş oldu.


1200 doların altında


Bugünkü işlemler sırasında 1180 dolara kadar gerileyen spot altın, böylelikle Ağustos 2010'dan bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.

Gördüğü bu düşük seviyeden yükselen altın 1196-1200 dolar bandında hareket ediyor.

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