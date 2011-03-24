Altın 1,447 dolarla tarihi rekorunu yeniledi

T24 - Portekiz'deki siyasi karışıklık, Ortadoğu'da düşmeyen tansiyon ve deprem sonrası Japonya'nın yaşadığı yıkımın yatırımcıları yine güvenli liman olan altına yöneltmesi değerli madenin onsunu 1,447 dolarla tarihi rekoruna taşıdı.



Hürriyet'in haberine göre, Kapalıçarşı'da ise cumhuriyet altını 484 lira, çeyrek altın ise 120 liradan satılıyor. Altın fiyatları, önceki rekorunu ise 7 Mart'ta 1,445 dolarla kırmıştı.



Portekiz Başbakanı Jose Socrates, dün parlamentoya sunduğu kemer sıkma önlemlerine, muhalefetten destek alamayınca istifa etmiş ve bu ülkenin Avrupa Birliği'nden kurtarma yardımı talep edecek son ülke olacağı değerlendirmeleri yapılmaya başlanmıştı. Daha önce euro bölgesinde Yunanistan ve İrlanda iflas bayrağını çekmişti.



Diğer taraftan Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da dinmek bilmeyen isyan hareketlerinin petrol fiyatlarını yeniden yükseltmesi de enflasyon kaygılarını artırıp altın talebini yükseltmişti.



ABD ham tipi petrolün varil fiyatı hali hazırda 106 doların üzerinde seyrediyor.



Wall Street Journal'a konuşan RBC Capital Markets Genel Müdür Yardımcısı George Gero altındaki yükselişle ilgili olarak, "Güvenli liman algısı yeniden gelişiyor... Bunun arkasında küresel çapta yaşanan enflasyon ve karışıklık korkusu yatıyor" dedi.



Diğer taraftan Japonya'daki 9.0 şiddetindeki depremden sonra Fukişima nükleer santralinden yaşanan radyoaktif sızıntı tehlikesinin tamamen geçmemesi ve Tokyo'daki içme suyundaki radyasyon miktarının artması da yatırımcıların riskli varlıklardan kaçarak güvenli limanlara yönelmesinin diğer bir nedeni olarak gösteriliyor.





