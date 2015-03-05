Altın 1 ayın zirvesine çıktı

Altının gram fiyatı, küresel piyasalarda artan dolar talebine bağlı olarak dolar/TL'nin tarihi yüksek seviyeleri görmesinin etkisiyle bir ayın ardından tekrar 100 TL'yi aştı.

Güne, uluslararası piyasada 1.200,05 dolardan başlayan altının ons fiyatı en yüksek 1.206,06'yı görse de genel olarak yatay bir seyir izleyerek 1.200 doların hemen üzerinde işlem görüyor. Doların küresel çapta değer kazanmaya devam etmesi diğer emtialarla birlikte altının ons fiyatı üzerinde baskı oluştururken, dolardaki değerlenme TL bazında altının hızlı bir şekilde yükselmesine neden oldu. Analistler, yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin altın fiyatının seyri üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik olarak altının ons fiyatında 1.190 doların destek, 1.218 doların ise direnç konumunda olduğunu ve bu seviyelerin kırılması durumunda, kırılmanın yönüne göre hareketin ivme kazanabileceğini dile getiriyor.

100 lirayı aştı

Yurt içinde ise yaklaşık iki haftadır dolar/TL'nin hızlı yükselişinin etkisiyle değer kazanan altının gramı bugün 100 lirayı aştı. Altının gram fiyatı bugün 100,34'ü görerek 5 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bu dakikalarda 100,10 lira seviyesinden işlem görüyor. Analistler, altının gram fiyatında dolar/TL'deki hareketin belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, teknik olarak 101 TL'nin direnç, 98,30 TL'nin ise destek olarak takip edileceğini ifade ediyor.