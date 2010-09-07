Altılıyı bulunca sevgilisin gerçek yüzünü gördü

T24

Adanada’da meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Kozan İlçesi’nde oturan 42 yaşındaki garson Tamer Ünüvar, 2 ay önce tanıştığı barda çalışan Esin Çetin ile birlikte yaşamaya başladı. At yarışları da oynayan Ünüvar, ganyandan 30 bin TL kazandı. Ünüvar, 2 bin TL harcayarak Ömer Kaberen, 17 yaşındaki R.A., aynı yaştaki S.Ö. ve C.A. ile birlikte Esin Çetin’in çalıştığı bara giderek sabah saatlerine kadar eğlendi. Ardından Esin Çetin’i de alarak eve gitti. Eve geldiklerinde 4 şüpheli Ünüvar’ı döverek cep telefonu, 15 gram ağırlığındaki altın yüzüğünü, 432 TL’lik altılı ganyan kuponunu, saati ve 2 bin TL’sini gasp etti.Ayrıca, el ve ayaklarını kablo ile bağladı. Tehditle Ünüvar’dan banka kartlarının şifresini öğrenen şüpheliler hesaplarda para olmadığını öğrenince eve dönerek Ünüvar’ı dövmeyi sürdürdü. Ünüvar bayılınca evde bırakıldı. Kendine geldiğinde evde kimsenin olmadığını fark eden Ünüvar, uzun uğraş sonucu elini ve ayağını çözdükten sonra polise başvurdu, zanlılar gözaltına alındı. Tutuklanan zanlılardan Esin Çetin ile Ömer Kaberen hakkında 29’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.18 yaşından küçük olan tutuksuz sanıklar Çocuk Mahkemesi’nde yargılanacak.