Altılı masanın üç komisyonu ilk toplantısını tamamladı: Asıl çalışma bayramdan sonra

Muhalefet partileri CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'sinin oluşturduğu altılı masanın kararı doğrultusunda kurulan 'Seçim Güvenliği', 'Siyasi İşler' ve 'Teknik' komisyonları ilk toplantılarını tamamladı. Komisyonlar, bu toplantılarda çalışma takvimi oluşturdu.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatını açıklayan altı muhalefet liderinin son buluşmasında kurulması kararlaştırılan 3 komisyonun ilk toplantıları tamamlandı. Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen komisyon toplantılarında çalışma gruplarının görev alanları ve çalışma yöntemleri belirlendi.

Her bir komisyon toplantısı bir saat sürerken, üç komisyon da asıl çalışmalarına Ramazan Bayramı sonrası yapılacak ikinci toplantılarla başlayacak.

Çalışma takvimi oluşturuldu

Gazete Duvar'ın haberine göre, muhalefet liderlerinin kararıyla oluşturulan komisyonlardan ‘Siyasi İşler’ komisyonu, bugün yaptığı toplantıda önümüzdeki sürece ilişkin çalışma takvimi oluşturdu.

Muharrem Erkek (CHP), Mustafa Yeneroğlu (DEVA Partisi), Bülent Şahinalp (Demokrat Parti) Nedim Yamalı (Gelecek Partisi), Şenol Sunat (İYİ Parti) ve Bülent Kaya’dan (Saadet Partisi) oluşan komisyon Ramazan Bayramı sonrasında yine Gelecek Partisi ev sahipliğinde toplanacak.

Komisyonun bayramdan sonrasındaki gündemi arasında seçim iş birliğine dönük formüller, parlamenter sistemin yol haritasına ilişkin partilerin önerileri ve planlanması yer alırken, üzerinde çalışılacak diğer konular ikinci toplantıda netleşecek.

"Yurttaşın aklında seçim güvenliğine ilişkin soru işareti bırakmayacak"

Toplantıda görüş alışverişinin yapıldığı bir diğer komisyon ise önceki toplantıda kurulması kararı alınan Seçim Güvenliği Komisyonu oldu.

Bu komisyonda Oğuz Kaan Salıcı (CHP), İdris Şahin (DEVA Partisi), İlay Aksoy (Demokrat Parti), Ayhan Sefer Üstün (Gelecek Partisi), Şenol Sunat (İYİ Parti) ve Hasan Bitmez (Saadet Partisi) yer alıyor.

Komisyonda seçim güvenliğine ilişkin çalışma usul ve esasları ile üzerinde çalışılacak konu başlıkları müzakere edildi. Toplantıda seçim süreçlerinin ‘adil’ olup olmadığıyla ilgili tartışmalara dikkat çekilerek, yurttaşın aklında seçim güvenliğine ilişkin soru işareti bırakmayacak düzeyde bir çalışma yapılması kararı alındı.

İkinci toplantı 11 Mart'ta

Görüşmelerdeki en önemli başlık seçim güvenliği kapsamında seçim öncesi hazırlıklar, seçim günü sandıkların korunması ve sandıkların kapanmasının ardından gelişecek itiraz süreçlerine ilişkin çalışmalar oldu.

Bu kapsamda üzerinde çalışılacak konular arasında şunlar yer alıyor: "Seçmen kütüklerinin oluşumu, seçim propagandasının adil, eşit ve usulüne uygun yapılması, seçim kurulu üyelerinin belirlenmesi, müşahitlerinin durumu ve eğitimi, ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarının alınması.”

Komisyonun bir sonraki toplantısı 11 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

Bir sonraki toplantı bayramdan sonra kararlaştırılacak

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişe ilişkin yasal ve anayasal değişiklik çalışmaları için toplanan ‘Teknik’ komisyon da çalışma usulleri hakkında görüşme yaptı.

Bir sonraki toplantıda çalışılacak gündem maddeleri oluşturma kararı alan komisyon, seçimden sonraki süreçte Anayasal değişikler, ilgili maddelerin yazımı üzerinde çalışmalar yapacak.

Muharrem Erkek (CHP) Mustafa Yeneroğlu, (DEVA) Serhan Yücel (Demokrat Parti), Serap Yazıcı (Gelecek Partisi) ve Uğur Poyraz (İYİ Parti) Bülent Kaya’nın (Saadet Partisi) görev yapacağı komisyonun bir sonraki toplantısı bayramdan sonra kararlaştırılacak.