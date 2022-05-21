Altılı masa, CHP'nin ‘Milletin Sesi’ mitinginde bir araya geliyor

CHP’nin bugün İstanbul’da yapacağı “Milletin Sesi” mitingi, muhalefetin tüm partilerini buluşturacak. Mitingde, “6’lı masadaki işbirliğinin tabana yayıldığı” mesajı verilecek.

Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Yargı eliyle muhalefeti susturmak isteyen iktidarın bu yaklaşımına ‘hayır’ demek için CHP’nin haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu göstereceğiz” dedi.

ABD Büyükelçiliği yurttaşlarına CHP mitingi için uyarı

Ayrıca ABD Büyükelçiliği yurttaşlarına, bugün yapılacak miting için uyarıda bulundu. Büyükelçilik, Türkiye’de daha önce yapılan protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldığını anımsattı. Büyükelçilik, “Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının” dedi.

Mitingin detayları belli oldu

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla Bursa’dan İstanbul’a alınan “Milletin Sesi” mitinginin detayları belli oldu. Detaylar için tıklayın.