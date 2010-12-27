-ALTILI GANYAN 5.256,90 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 27.12.2010 - Şanlıurfa'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 5.256,90 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 13, 16, 6, 2, 1/3/4, 9 şeklinde sonuçlandı. Bu arada, 16, 6, 2, 1/3/4, 9 şeklinde sonuçlanan beşli ganyan 300,87 lira, 6, 2, 1/3/4, 9 biçiminde neticelenen dörtlü ganyan 36,79 lira ikramiye kazandırdı. Yarışlarda iki ayrı üçlü ganyan oluşurken, 12, 8, 7 şeklindeki 1. üçlü ganyan 5,87 lira, 2, 1/3/4, 9 biçimindeki 2. üçlü ganyan ise 1,20 lira ikramiye verdi.