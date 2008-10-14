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Yaşam

Altıkulaç: Ezanlar güzel okunmuyor

Eski Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç, ezanların vaktinde okunması gerektiğini belirterek, “Biri bitiyor, öteki başlıyor. Ezanlar bozuldu” dedi.

14 Ekim 2008 03:00

Eski Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç, ezanların vaktinde okunması gerektiğini belirterek, “Biri bitiyor, öteki başlıyor. Bir de araya musiki dersleri girdi, ezanlar bozuldu” dedi.

İstanbul Müftülüğü, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Kuran kurslarının 2008-2009 eğitim-öğretim yılı açılışı nedeniyle, Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde panel düzenledi. Yeni öğretim yılına başlayacak Kuran kursları öğretmen adaylarına ve din görevlilerine hitaben konuşan Altıkulaç, Kur’an-ı Kerim’den ayet ve hadislerden örnekler vererek, nasihatlerde bulundu.

'Görevini aksatan imamın maaşı kesilmeli'

Görevini aksatan din görevlileri bulunduğunu kaydeden Altıkulaç, “Biliyorum ki görevini yapmayan görevlilerin aldığı para helal değil. Ben imam olsam, aksattığım oranda maaşım kesilmeli. Çünkü helal olmadığına inanıyorum” dedi. Bazı aksaklıklara da değinen Altıkulaç, ezanların vaktinde okunması gerektiğini söyledi.

Altıkulaç, “Biri bitiyor, öteki başlıyor. Bir de araya musiki dersleri girdi, ezanlar bozuldu. Bazı müezzinler gazel üslubuyla ezan okuyor. Ezanı uzatmadan üslubu ile bitir. 2 cümle arasında ’es’ var, uymuyorlar.”

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