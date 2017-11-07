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Altıeylül Belediyesi için 'Roman başkan' çağrısı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Romanlar Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun yerine Roman meclis üyesi Cüneyt Barlin'i başkan olarak görmek istediklerini söyledi

07 Kasım 2017 14:45

İZMİR, (DHA)- İZMİR Romanlar Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na aday gösterilen Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu\'nun yerine Roman meclis üyesi Cüneyt Barlin\'i başkan olarak görmek istediklerini söyledi.
Balıkesir\'de Ahmet Edip Uğur\'un istifası ile boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Altıeylül Belediye Başkanı AK Parti\'li Zekai Kafaoğlu aday gösterildi. İzmir Romanlar Derneği Başkanı Abdullah Cıstır ise, Zekai Kafaoğlu\'nun Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla boşalacak Altıeylül Belediye Başkanlığı koltuğu için AK Parti\'li Roman meclis üyesi Cüneyt Barlin\'i önerdi. Cıstır, şöyle dedi:
\"Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na Zekai Kafaoğlu\'nun adaylığı söz konusu olduktan sonra Altıeylül Belediye Başkanı olarak da meclis üyemiz Cüneyt Barlin\'i görmek isteriz. Romanlar\'dan özür dilediniz. Roman açılımı yaptınız. Stratejik eylem planı açıkladınız. Gelin altını doldurun. Altıeylül Belediye Başkanı Roman olsun. Roman meclis üyemiz Cüneyt Barlin, tüm Balıkesir\'de ve bölgede oldukça sevilen sayılan bir kişidir, Romanların da iyi bir temsilcisidir. Bu tarihi fırsatı gelin değerlendirin. Roman bir belediye başkanı da görmek istiyoruz. Roman sivil toplum kuruluşları olarak bu konuda iller arası bir girişim başlatıp, partiler üstü bir bakış açısı ile toplumsal bir talep haline getireceğiz. Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı ille de Roman belediye başkanı olsun. Cüneyt Barlin olsun.\"

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