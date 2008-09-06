Altı yol, üstü cami

Düzce'nin Şaziye köyünde sokağın üzerine 9 yılda inşa edilen tünel cami görenlerin ilgisini çekiyor.

Alınan bilgiye göre, 1980 yılında Ahmet Zeren, Şaziye köyü Gölyaka Sapağı mevkisindeki hisseli arsa sahiplerini ikna ederek cami yapımının başlamasını sağladı.

Ancak ayrılan arsanın yetersiz kalması nedeniyle caminin sokağın üzerine inşa edilmesine karar verildi.

Asıl mesleği kamyonculuk olan Zeren, bir cami ustasıyla birlikte projeyi hazırlayarak, caminin tünel biçiminde, Şaziye Köyü Gölyaka Sapağı Sokağı üzerine inşa edilmesini sağladı.

Şaziye Köyü Gölyaka Sapağı Camisi, hayırseverlerin katkısıyla 1989'da tamamlandı. Tünel caminin alt kısmındaki yolda araç ve yaya trafiği işliyor, 2 yanda ise dükkanlar bulunuyor.

Köyün eski muhtarı Şerafettin Yıldız, 2 yıl önce ölen Ahmet Zeren'in büyük emek verdiği caminin 150 kişilik olduğunu belirterek "Bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Caminin altından sokak geçiyor ve herhangi bir sorun yaşamıyoruz" diye konuştu.