Altı yıl işe gitmedi, kimse fark etmedi

İspanya'da bir kamu personelinin işe hiç gitmediği altı yıl boyunca fark edilmedi. Altı yıl boyunca hiç işe gitmeyen Joaquin Garcia isimli çalışana 27 bin euro (yaklaşık 90 bin TL) ceza verildi. Mahkemede hakkındaki iddiaları kabul etmeyen ve mobbinge uğradığını söyleyen Garcia haksız bulundu ve ceza ödemeye mahkum edildi. Ceza bedeli Garcia’nın vergiler düşüldükten sonra kalan bir yıllık maaşına eşit.

Hürriyet'te yer alan habere göre, görevi bir atık su işleme şirketini denetlemek olan 69 yaşındaki Garcia'nın yıllardır işe gitmediği ise kendisine “uzun yıllar süren hizmeti” nedeniyle ödül verilmek istenmesiyle ortaya çıktı. Yıllardır işe gitmediği anlaşılmasa görevde 20 yılını tamamladığı için Garcia’ya plaket verilecekti.

Devletle şirket birbirini suçladı

Bu sorunun yanıtı iletişimsizlikle açıklanabilir. Zira atık su şirketinin yetkilileri Garcia'nın devlet tarafından denetlendiğini düşünürken, devlet yetkilileri ise işe geliş-gidişlerin kontrolünün atık su şirketinde olduğunu sanıyordu. Bu nedenle Garcia'nın işe gitmediği yıllarca anlaşılmadı.

Garcia ise iddiaları şiddetle reddediyor. Ailesinin politik görüşleri nedeniyle üstleri tarafından atık su şirketine 'sürüldüğünü' iddia ediyor.

İspanyol El Mundo gazetesine konuşan yakın arkadaşları, Garcia'nın uğradığı haksız nedeniyle şikayetçi olamadığını belirtiyor. Garcia, ailesinin geçimini sağlayabilmek için ve ilerleyen yaşından ötürü yeni bir iş bulamayacağından endişelenerek kendisine dayatılanlara boyun eğmek zorunda kalmış.

Gazetenin haberine göre Garcia, her gün ve mesai saatlerinde olmasa da işe gitmiş. Arkadaşları Garcia’nın sürekli işe gitmek yerine kendisini felsefe okumaya adadığını belirtiyor.