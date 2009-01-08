Altı yaşındaki çocuğun eğitim aşkı!

ABD’nin Virginia eyaletinde 6 yaşında bir çocuk okul servisini kaçırınca, derse yetişebilmek için babasının otomobiliyle okula gitmeyi denedi, ancak bir elektrik direğine çarparak kaza yaptı



Eyalet polisinin verdiği bilgiye göre, ismi açıklanmayan erkek çocuğu, servise yetişemeyince okulda verilen kahvaltıyı ve Beden Eğitimi dersini kaçırmamak için, o sırada uyuyan anne ve babasının odasından, ailenin 2005 model Ford Taunus’unun anahtarlarını aldı ve direksiyona geçti.



Sonunda polis götürdü



Elektrik direğine çarpmadan önce otomobile hakim olmakta zorlanan ve birçok kez yoldan çıkan çocuk, hafif sıyrıklarla kurtulduğu kazadan sonra da aracı olduğu yerde bırakıp yürüyerek okula gitmeye çalıştı. Çocuğun ebeveynlerinin oğullarını tehlikeye attıkları gerekçesiyle yargılanacaklarını söyleyen polis yetkilileri, “Okula yetişmeyi gerçekten çok istiyordu. Doktor kontrolünün ardından kendisini biz okula bıraktık” dedi.