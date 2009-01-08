T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Altı yaşındaki çocuğun eğitim aşkı!

6 yaşında bir çocuk okul servisini kaçırınca, derse yetişebilmek için babasının otomobiline bindi kaza yaptı

08 Ocak 2009 02:00

ABD’nin Virginia eyaletinde 6 yaşında bir çocuk okul servisini kaçırınca, derse yetişebilmek için babasının otomobiliyle okula gitmeyi denedi, ancak bir elektrik direğine çarparak kaza yaptı

Eyalet polisinin verdiği bilgiye göre, ismi açıklanmayan erkek çocuğu, servise yetişemeyince okulda verilen kahvaltıyı ve Beden Eğitimi dersini kaçırmamak için, o sırada uyuyan anne ve babasının odasından, ailenin 2005 model Ford Taunus’unun anahtarlarını aldı ve direksiyona geçti.

Sonunda polis götürdü

Elektrik direğine çarpmadan önce otomobile hakim olmakta zorlanan ve birçok kez yoldan çıkan çocuk, hafif sıyrıklarla kurtulduğu kazadan sonra da aracı olduğu yerde bırakıp yürüyerek okula gitmeye çalıştı. Çocuğun ebeveynlerinin oğullarını tehlikeye attıkları gerekçesiyle yargılanacaklarını söyleyen polis yetkilileri, “Okula yetişmeyi gerçekten çok istiyordu. Doktor kontrolünün ardından kendisini biz okula bıraktık” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24