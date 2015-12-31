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Spor

Beş teknik direktör kovuldu, Gençlerbirliği'nin yeni hocası İbrahim Üzülmez oldu

İlhan Cavcav, Fuat Çapa'yı birkaç saat, Yılmaz Vural'ı da yalnızca bir hafta takımın başında tutmuştu

31 Aralık 2015 19:40

Yılmaz Vural ile yollarını olaylı biçimde ayıran Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Kırmızı siyahlı kulübün başkanı İlhan Cavcav, Beşiktaş'ın eski futbolcusu İbrahim Üzülmez'le anlaştı. Üzülmez, hafta başında Vartaş Elazığspor Teknik Direktörlüğü görevinden mali sorunlar nedeniyle istifa etmişti.

Genç teknik adam, 5 maçta yönetip 10 puan topladığı bordo beyazlı takımı PTT 1. Lig'in liderliğine taşımıştı.

Sezona Baxter ile başlayan, sonrasında tecrübeli hocayı gönderip Mehmet Özdilek ile anlaşan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Mustafa Kaplan'a da kapıyı göstermiş. Fuat Çapa'yı ise yalnızca birkaç saat takımın başında tutmuştu. İlhan Cavcav son olarak takımın başına geçen Yılmaz Vural'ı da bir jafta dolmadan göndermişti. 

 

İbrahim Üzülmez kimdir?


10 Mart 1974'te İzmit'te dünyaya geldi. Kocaelispor altyapısında yetişti. Profesyonel kariyerine 1993 yılında Gönenspor'da başladı. Daha sonra sırasıyla Kardemir Karabükspor, İskenderun Demirçelik Spor, Amasyaspor, Gaziantepspor ve Beşiktaş takımlarında futbol oynadı. 37 kez A Milli Takım forması giydi. 2013'te Çaykur Rizespor'da Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yaptı. Bu sezon kısa bir dönem Vartaş Elazığspor Teknik Direktörlüğü'nü üstlendi.

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