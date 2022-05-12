Altı taksicinin palalı ve sopalı saldırısına uğradığını söyleyen Olcay Okur: Beynimde ödem oluştu

Olcayto Okur, 6 kişilik taksici grubunun palalı ve sopalı saldırısına uğradığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olcayto Okur, uğradığı şiddet nedeniyle beyninde ödem oluştuğunu söyledi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Okur ve arkadaşları 6 Nisan günü saat 23.30 sıralarında işe gitmek için Samandıra Metro Taksi Durağı’ndan bir taksiye bindi. Olcayto Okur’un iddiasına göre, arkadaşının elindeki siyah poşeti alkol sanan Taksici, “Ramazan ayında alkol mü alıyorsunuz? İnin lan arabadan” diye bağırdı. Olcayto Okur ve arkadaşları da o taksiden inerek başka bir taksiye bindi.

Okur ve arkadaşları diğer taksiye bindikten sonra, kendilerini aşağı indiren taksiciden şikâyetçi olacaklarını söyledi. Ancak bindikleri taksinin şoförü, ilk taksicinin ağabeyi çıktı. Yeni bindikleri taksiciyle de tartışan arkadaşlar aşağı indi. Olcayto Okur bunun üzerine arkadaşlarından ayrılarak yol boyunca yürümeye başladı. Bu sırada da elinde sopa ve pala bulunan 6 taksicinin saldırısına uğradı. Olayla ilgili bir taksici tutuklandı.