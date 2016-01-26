Altı soruda petrolün fiyatı

Petrolün satış miktarı neyle ölçülür?

Ham petrol eskiden varillere (İngilizce: barrel) doldurulduğu

için bu birim günümüze kadar değişmedi. Bir varil, 159 litreye

eşittir.

Fiyat neden düştü?

Petrolün ucuzlamaya başladığı 2014 ortalarından bu yana varil

fiyatı cinsine göre üçte iki oranında düşerek, 100 dolardan 30

dolar seviyelerine indi. Ham petrol bu fiyatı son kez 2003

yılında görmüştü. Ucuzluk, Suudi Arabistan ve diğer klasik

petrol ihracatçısı ülkelerle, öncelikle pahalı hidrolik kırma

yöntemiyle üretimi arttıran ABD arasındaki kıran kırana

rekabetten kaynaklanıyor. Körfez ülkelerinin arzı arttırıp,

dampingli fiyatlarla yeni rakiplerini piyasadan kovmaya

çalıştığı tahmin ediliyor.

Petrolün hangi çeşitleri var?

Petrolün de çeşitleri var. Türleri çıkarıldığı bölgeye göre

farklılık gösteriyor. Yüzden fazla çeşidi var. Ama bunlardan

sadece birkaçı işe yarıyor. Finans piyasası, Amerikan West Texas

Intermediate (WTI) türünü esas alıyor. Bir diğer önemli türü de

Brent tipi Kuzey Denizi petrolüdür.

Kalite farkları fiyatı etkiliyor mu?

Petrol çeşitleri arasında önemli kalite farkı olur. Kalite

fiyatın belirlenmesinde önemli rol oynar. Amerikan rafineri

şirketi Flint, North Dakota Sour türü petrole son olarak 1,50

dolarlık fiyat biçti. Kükürt miktarı yüksek olduğu için bu

petrol türü oldukça zor işlenebiliyor.

Vadeli kontrat nedir?

Amerikan ve Brent tipi petrolün fiyatı serbest piyasadaki arz

talep dengesine göre belirlenir. Örneğin Brent tipinin aynı gün

farklı fiyatlardan işlem görmesinin nedeni, vadeli kontratla

satılmasıdır. Müşteri petrolü kotalar halinde ve farklı

tarihlerde almayı taahhüt eder. En çok kullanılan ve yatırımcı

açısından önemli olan kontratların vadesi bir ayı aşmaz.

OPEC petrolünün fiyatı nasıl

belirleniyor?

Petrol İhraç Eden Devletler (OPEC) karteli dünya ekonomisi

açısından önemli rol oynar. Viyana'daki OPEC merkezi her gün

kartelin ‘sepet fiyatını' belirler. Aralarında

Suudi Arabistan,

Kuveyt ve Nijerya'nın da bulunduğu kartel üyeleri kendi

fiyatlarını merkeze bildirir ve merkez de 13 üyenin

fiyatlarından ortalama bir fiyat çıkarır. Bir gün gecikmeli

açıklandığından, OPEC ortalaması piyasadaki

güncel fiyat

hareketlerini yansıtmaz.