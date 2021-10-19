Altı muhalefet partisinin 'ortak ana ilkeleri' yazılı hale gelecek
Muhalefet, güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir kez daha bir araya geliyor
19 Ekim 2021 07:15
Altı muhalefet partisinin bir araya geldiği toplantıların dördüncüsü bugün TBMM’de yapılacak. Toplantıda, ilkeler ilk defa yazılı hale getirilmeye başlanacak.
Altı muhalefet partisinin “yeni sistem” önerilerine ilişkin “ortak ana ilkeleri” belirlemek amacıyla sürdürdükleri toplantıların dördüncüsü bugün TBMM’de yapılacak. Muhalefet partilerinin, bugünkü toplantıda ilkeleri ilk defa yazılı hale getirmeye başlayacakları öğrenildi. Edinilen bilgiye göre toplantıda altı siyasi partinin genel başkan yardımcılarının yanı sıra bir de sekreterya heyeti bulunacak.
Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, bugüne dek yaptıkları görüşmeleri genel başkanları ile paylaşan ortak masa paydaşları, toplantıda görüşülen maddelere ilişkin partilerinin net görüşlerini sunacak. Toplantı süresince başlık başlık ilerlenerek ana ilkeler sekreterya heyeti tarafından yazılı hale getirilecek.