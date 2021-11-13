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Altı muhalefet partisinden ortak açıklama: Cumhurbaşkanı'nın seçildiği gün partisiyle ilişkisi kesilecek; görev süresi dolduğunda siyaset yapamayacak

"Ülkeyi hükümetsiz bırakmayacağız; gensoruyu veren hükümet aynı zamanda yeni hükümeti de belirleyecek"

13 Kasım 2021 23:16

Altı muhalefet partisinin temsilcisi seçimlere birlikte girmeseler bile 6 partinin cumhurbaşkanının görev süresi konusunda uzlaşıldığını açıkladı.

6 partinin yeni sistemle ilgili neyde uzlaştığı sorusuna cevap veren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahin Alp, "Gensoru getiriyoruz. Ama bu eski gensoru değil. Ülkeyi hükümetsiz bırakmayacağız. Gensoruyu veren hükümet aynı zamanda yeni hükümeti de belirleyecek. Kurmadan yıkmak yok. Cumhurbaşkanı bunu onaylamak zorunda. Seçildiği gün partisiyle ilişkisi kesilecek. Görev süresi dolduğunda siyaset yapamayacak. Görev süresini tamamladıktan sonra köşesine çekilecek, aktif siyasete dönmeyecek" dedi.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sunduğu Gündem Özel programına 6 muhalefet partisi konuk oldu. Programa katılan isimler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahin Alp yer aldı.

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