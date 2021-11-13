Altı muhalefet partisinden ortak açıklama: Cumhurbaşkanı'nın seçildiği gün partisiyle ilişkisi kesilecek; görev süresi dolduğunda siyaset yapamayacak

6 partinin yeni sistemle ilgili neyde uzlaştığı sorusuna cevap veren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahin Alp, "Gensoru getiriyoruz. Ama bu eski gensoru değil. Ülkeyi hükümetsiz bırakmayacağız. Gensoruyu veren hükümet aynı zamanda yeni hükümeti de belirleyecek. Kurmadan yıkmak yok. Cumhurbaşkanı bunu onaylamak zorunda. Seçildiği gün partisiyle ilişkisi kesilecek. Görev süresi dolduğunda siyaset yapamayacak. Görev süresini tamamladıktan sonra köşesine çekilecek, aktif siyasete dönmeyecek" dedi.
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sunduğu Gündem Özel programına 6 muhalefet partisi konuk oldu. Programa katılan isimler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahin Alp yer aldı.
Seçimlere birlikte girmeseler bile 6 partinin uzlaştığı noktayı açıklayan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, yeni hükümet sistemi konusunda uzlaştıklarını açıkladı.
Bahadır Erdem sözlerine şöyle devam etti:
"Eski parlamenter sistemin yarattığı krizlerden ders alan bir parlamenter sistem getireceğiz"
"OHAL döneminde zorla kabul ettirilen bir sistem tek adam rejimi var. Dolayısıyla acilen güçlü, iyileştirilmiş bir parlamenter sisteme ihtiyacımız var. Eski parlamenter sistemin yarattığı krizlerden ders alan yepyeni bir parlamenter sistem getireceğiz. Yaşam standartı, hukuki, ekonomi, sosyal haklar, demokrasi alanında güçlü ülkelere bakın hepsinde parlamenter sitem var. Temel sorunlarımız sürekli ağırlaşıyor. Sorunlarımız çözemiyoruz. Tek adam sisteminde bu mümkün değil. Güçlü meclis, güçlü bir basın, güçlü bir sivil topluma ihtiyaç var."
"Cumhurbaşkanı tarafsız olacak hepimizi kucaklayacak"
"Cumhurbaşkanı hiç bir kuruma hesap vermiyor. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak hepimizi kucaklayacak. Tek bir dönem görev yapacak.7 yıl görevde kalacak. Yeni anayasayı milletçe yapacağız. Anayasanın içinde kuvvetler ayrılığı olacak. Kuvvetler ayrılığı olmadan o anayasaya sivil anayasa diyemeyiz. Böl, yöney, istihdam ayartma vatandaşı sosyal yardıma muhtaç et, korkut böyle bir yönetim anlayışı olamaz. Tek bir adam hem başbakan, cumhurbaşkanı, diyanet başkanı, turizm bakanı, tarım bakanı, hepsi bir kişi nerede görülmüş bu olmayacak artık."
"Gensoruyu veren hükümet aynı zamanda yeni hükümeti de belirleyecek"
Yeni sistem ile ilgili bilgi veren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahin Alp, "Gensoru getiriyoruz. Ama bu eski gensoru değil. Ülkeyi hükümetsiz bırakmayacağız. Gensoruyu veren hükümet aynı zamanda yeni hükümeti de belirleyecek. Kurmadan yıkmak yok. Cumhurbaşkanı bunu onaylamak zorunda. Seçildiği gün partisiyle ilişkisi kesilecek. Görev süresi dolduğunda siyaset yapamayacak. Görev süresini tamamladıktan sonra köşesine çekilecek, aktif siyasete dönmeyecek" diye konuştu.
Altı siyasi parti temsilcisi, yaptıkları toplantılarda şu ana kadar 58 madde üzerinde uzlaştıklarını açıkladı. Yasama, yargı, yürütme konularının detaylarının görüştüklerini aktaran Mustafa Yeneroğlu, seçim kanunu, siyasi etik kanunu, fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi konuların da görüşüleceğini söyledi. Yeneroğlu sözlerine şöyle devam etti:
"Şimdiye kadar 58 madde üzerinde uzlaştık"
"Şimdiye kadar 58 madde üzerinde uzlaştık. Bundan sonraki süreçte 15-20 madde daha görüşeceğiz. Cumhurbaşkanının icra yetkisi olmayacak. Cumhurbaşkanı meclisten çıkan kanunları veto hakkına sahip olmayacak. Anayasa mahkemesine götürebilecek. Yürütmede güç başbakanda ve bakanlarda olacak. Eli kolu bağlı bir başbakan olmayacak ama buna karşı son derece hesap verebilir bir sistem olacak. Öte yandan meclisi güçlendiriyoruz. yasama ve denetleme yetkisi bugün sıfırlanmış durumda. Bizim getireceğimiz sistemde yasama ve denetleme mecliste olacak. Bakanlıkların bütçeleri ilgili komisyonlara gelecek. Orada para konuşulmayacak politikalar konuşulacak."
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek şöyle konuştu:
"Biz bu helalleşme kutuplaşmayı ile bunu kırıyoruz"
"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun inandığı bir şey var başkalarının acılarını anlamadan birlik beraberliği inşa edemezsiniz. Türkiye'nin yeni bir siyaset kültürüne ihtiyacımız var. Bizi kutuplaştıran bir iktidar var. Biz bu helalleşme ile bunu kırıyoruz. Cumhuriyetimizin 1. yüzyılını tamamlıyoruz. Ancak demokrasi ile taçlandıramadık. Başkalarının acılarını görmeden toplumsal barışı sağlayamayız. Farklılıklarımız bir zenginliktir. Demokrasinin öznesi insandır. Normalleşip toplumsal barışı sağlamak zorundayız. Onun için bu barış mesajı helalleşme çok önemlidir. Siyasi partiler topluma hizmet için iktidardadır ya da muhalefet ederler. Farklılıklarımızla bir arada olacağız."