Altı kez kapatılan maden yine çöktü

Dağbaca mevkisinde ruhsatsız işletilen kömür ocağında, dün, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Kurtulmayı başaran Osman Vefik Uluçay, mahsur kalan arkadaşı Ümit Eroğlu'na ulaşılması için çevredekilerden ve polisten yardım istedi. Bölgedeki özel maden ocaklarında çalışanların yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçileri de Eroğlu'na ulaşılması için seferber oldu.

Gelik beldesi Dağbaca mevkisinde dün ocakta mahsur kalan 29 yaşındaki Ümit Eroğlu'na ulaşılmaya çalışılıyor.

5 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki kaya parçasının altında kaldığı tahmin edilen işçinin kurtarılması için oluşturulan tahkimatın dar olması nedeniyle ekipler, genişletme çalışması yürütüyor. Ekipler, ocağın dar olması nedeniyle nöbetleşe çalışıyor. Erdoğan'ın yakınları ocağın çevresinde endişeli bekleyişini sürdürüyor.

TTK yetkililerinden alınan bilgiye göre, göçük 240 metre uzunluğundaki kaçak maden ocağının 130. metresinde meydana geldi.

Ocağın, TTK tarafından yapılan incelemenin ardından 6 kez mühürlendiği, buna rağmen kaçak üretime devam edildiği öğrenildi.