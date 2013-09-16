T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Altı kez kapatılan maden yine çöktü

Zonguldak'ta, daha önce 6 kez kapatılmış olan kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan madenciyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

16 Eylül 2013 16:38

Dağbaca mevkisinde ruhsatsız işletilen kömür ocağında, dün, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Kurtulmayı başaran Osman Vefik Uluçay, mahsur kalan arkadaşı Ümit Eroğlu'na ulaşılması için çevredekilerden ve polisten yardım istedi. Bölgedeki özel maden ocaklarında çalışanların yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçileri de Eroğlu'na ulaşılması için seferber oldu.
Gelik beldesi Dağbaca mevkisinde dün ocakta mahsur kalan 29 yaşındaki Ümit Eroğlu'na ulaşılmaya çalışılıyor.
5 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki kaya parçasının altında kaldığı tahmin edilen işçinin kurtarılması için oluşturulan tahkimatın dar olması nedeniyle ekipler, genişletme çalışması yürütüyor. Ekipler, ocağın dar olması nedeniyle nöbetleşe çalışıyor. Erdoğan'ın yakınları ocağın çevresinde endişeli bekleyişini sürdürüyor.
TTK yetkililerinden alınan bilgiye göre, göçük 240 metre uzunluğundaki kaçak maden ocağının 130. metresinde meydana geldi.
Ocağın, TTK tarafından yapılan incelemenin ardından 6 kez mühürlendiği, buna rağmen kaçak üretime devam edildiği öğrenildi.

ETİKETLER

madenocakkömürkara elmas16 tonişçi ölümüihmalzonguldakgöçükçökükçökmegöçme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24