Altı il zehirli su içiyor!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İzmir'in dışında 5 ilin içme suyundaki arsenik oranının belirlenen değerlerin üzerinde olduğunu açıkladı.



İncelemelerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere Samsun'a gelen Bakan Akdağ, son günlerde tartışma konusu olan bazı illerdeki içme suyundaki arsenik oranını değerlendirdi. İçme sularındaki arsenik miktarının 10 mikrogram/desilitre altında olması gerektiğini ifade eden Akdağ, şunları kaydetti: "2005'te yönetmeliği yayımladık. 2008 Şubat ayına kadar da fırsat tanıdık. 2005 yılında 12 belediyemizde problem vardı. 12 belediyeden altısı meselesini halletti. İzmir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Van ve Kars'ta arsenik oranı çok yüksek çıkıyor."



Bakan Akdağ, uzun süreli arsenikli içme suyu kullanılmasının kanser riskini artırdığına dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Halkın sağlığını bu kadar ilgilendiren konuyu polemiklere, tartışmaya götürmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de topu topu 6 il kalmış. Bu illerimizin belediye başkanları için söylüyorum. Üzerlerine düşen vazife, polemik yapmamak, işi siyaset malzemesi yapmadan sorunu bir an önce çözüp vatandaşa sağlıklı içme suyu sağlamak olmalıdır." Bakan'ın açıklamalarından sonra gözler arsenikli içme suyu kullanan illere çevrildi. Van Belediyesi rapor gelir gelmez çalışmalara başlayacaklarını açıkladı. Aksaray'da arıtma işlerine hız verilirken, Kars Belediyesi TOKİ konutlarında sıkıntı bulunduğunu bildirdi.



Nevşehir'de arıtma tesisi kuruluyor



İçme suyundaki arsenik miktarı yüksek olan Nevşehir'de belediye, arıtma tesisi kurmak için karar aldı. Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, şehrin içme suyunu 19 kuyudan temin ettiklerini belirterek, arsenik değeri fazla çıkan kuyuları kapattıklarını söyledi. Kaya, şunları söyledi: "Nevşehir'in içme suyunun sağlandığı kuyularda en son yapılan ölçümlerde arsenik oranı 12,9 çıktı. Bunu da paket arıtmasıyla temizliyoruz. Bunun yanı sıra içme suyu arıtma tesisi yapma çalışmalarımız devam ediyor."



