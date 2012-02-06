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Altı da üstü de Cem Yılmaz

Gazetecilerin Cem Yılmaz’a gösterdiği ilgiye “alt tarafı Cem Yılmaz” diyen vatandaşa Yılmaz'dan anında yanıt geldi

06 Şubat 2012 02:00



 T24-Gazetecilerin Cem Yılmaz’a gösterdiği ilgiye “Bu kadar abartmayın, alt tarafı Cem Yılmaz” diye tepki gösteren vatandaşa ünlü komedyenden anında yanıt geldi: “Üstü de öyle!”




Ahu Yağtu’yla evlenmeye hazırlanan Cem Yılmaz, önceki gün Bebek’te alışverişteydi. Mağazaları dolaşan komedyen, sokakta karşılaştığı hayranları yüzünden neredeyse iki adımda bir durmak zorunda kaldı. Hayranlarını kırmayıp onlarla fotoğraf çektiren Yılmaz, daha sonra girdiği bir kitapçıdan Osmanlı mutfağını anlatan dört kitap seçti. Kitapları alırken “Evlilik bu, maazallah şakaya gelmez” diyen Yılmaz, Haremlique mağazasından da Yağtu’ya hediye aldı.


Gergin değilim, böyleyim


Haremlique’ten aldıkları için 600 lira ödeyen Yılmaz, alışverişini bir eczanede tamamladı ve iki aylık hamile olduğu söylenen sevgilisi Ahu Yağtu’yla buluştu. Soruları cevaplamayan Yılmaz, “Gergin misiniz?” sorusuna ise “Hayır gergin değilim, ben böyle bir adamım” diye karşılık verdi. O sırada yakındaki kafede oturan bir vatandaş, Yılmaz’ı Bebek turunda takibe alan gazetecilere “Bu kadar abartmayın kardeşim, alt tarafı Cem Yılmaz” diye seslendi. Ünlü komedyen, bu sözlere anında yanıt verdi: “Üstü de öyle!”


Özele saygı


3 Mart’ta nikâh masasına oturacakları konuşulan Ahu Yağtu-Cem Yılmaz çifti, evlilik tarihiyle ilgili soruları “Özel hayata saygı” diyerek yanıtsız bıraktı.

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