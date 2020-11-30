Altı çocuk ve gencin iklim davası AİHM’de kabul edildi

Yaşları 8 ile 21 arasında değişen altı Portekizli çocuk ve gencin, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 33 ülkeye karşı açtığı dava AİHM’de öncelikli olarak görüşülecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Portekizli altı çocuk ve gencin, aralarında Türkiye ve Almanya’nın da bulunduğu 33 ülkeye karşı, iklim krizine neden oldukları gerekçesiyle geçen eylül ayında açtığı davanın öncelikli olarak görülmesine karar verdi.

Strasbourg'daki mahkeme, konunun önemi ve yanıtlanması gereken soruların aciliyeti nedeniyle davaya öncelik tanındığını ve şikayet edilen ülkelerin, önümüzdeki şubat ayına dek savunmalarını mahkemeye sunmaları gerektiğini bildirdi. Portekiz’in başkenti Lizbon ile Leitia kentlerinde yaşayan ve yaşları 8 ile 21 arasında değişen altı çocuk ve genç, söz konusu davayı açma sebebi olarak, 2017 yılında ülkede 110 kişinin ölümüne neden olan orman yangınlarını gösteriyor.

Bilim insanlarının, yaşanan bu felakete iklim değişikliğinin neden olduğu tezini onayladığını ifade eden davacılar, söz konusu şikayetlerini Global Legal Action Network (GLAN) isimli sivil toplum kuruluşunun yardımı ile kaleme almıştı. Altı çocuk ve genç söz konusu dava metninde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yanı sıra Türkiye, Norveç, Rusya, İngiltere, İsviçre ve Ukrayna’yı, iklim krizini büyütmek ve kendi nesillerinin geleceğini tehlikeye atmakla suçluyor. GLAN tarafından "örneği olmayan dava" olarak nitelendirilen davanın amacı, AİHM tarafından davalı 33 ülkenin ulusal iklim hedefleri için daha ciddi adımlar atmaya ve hem ülkelerin hem de bu ülkelerdeki uluslararası şirketlerin emisyonlarını azaltmaya zorlanması olarak ifade ediliyor.