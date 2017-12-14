Altı aylık eğitimin ardından sahne aldılar

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, üniversite öğrencisi Caner Mutluer\'in projesi kapsamında \'Hayalim Müzik\' kursuna katılarak ilk defa enstrüman eğitimi alan 80 çocuğun, 6 aylık çalışmanın ardından verdiği konser beğeni topladı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Caner Mutluer, staj yaptığı farklı okullarda müziğe yeteneği olan fakat profesyonel eğitim alamamış çocuklar için proje üretmeye karar vererek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurdu. Gençleri Destekleme (Genç-Des) Projesi, bakanlık tarafından kabul edildi. Caner Mutluer, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın desteğiyle \'Hayalim Müzik Kursu\' adını verdiği müzik kursunu başlattı. Kursa başvuran 9 ile 15 yaş arasındaki 80 öğrenci 7 uzman müzik eğitmeni eşliğinde 6 ay boyunca kurs gördü. Keman, bağlama, gitar, yan flüt, klarnet, ud ve vurmalı çalgı eğitimini tamamlayan çocuklar düzenlenen konserde sahne aldı. Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü\'nün salonunda düzenlenen konsere öğrencilerin aileleri ve müzikseverler katıldı. Salonda oturacak yer kalmazken, bazı vatandaşlar merdivenlere oturarak konseri izledi. Aldıkları eğitimi izleyici ile buluşturan çocukların konseri büyük beğeni topladı.

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