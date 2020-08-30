Altı ayda 79 milyar lira değerinde yaklaşık 50 bin ihale sözleşmesi imzalanmış

Kamu İhale Kurumu’nun 2020’nin ilk altı ayına ilişkin Kamu Alımları İzleme Raporu açıklandı. Bu sonuçlara göre, toplam bedeli 79 milyar 553 milyon 924 bin lira olan, 49 bin 705 ihalenin sözleşmesi imzalandı. 28 bin 238 ihalenin yapıldığı 2019’un aynı dönemine göre bu yılın ilk altı ayında 11 bin 213 daha fazla kamu alımı yapıldı. Sözleşme tutarı da aynı dönemle kıyaslandığında 23 milyar TL daha büyüdü.

Bunun dışında ihale sisteminin en fazla istismar edilen yöntemi olan doğrudan temin yolu ile de 4 milyar 356 bin 289 TL’lik alım yapıldı. 2 milyar 172 bin liralık doğrudan temin yöntemiyle alım yapılan geçen yılın aynı dönemine göre iki katına yakın artış yaşandı. Doğrudan temin alım sayısı 172 bin 107 oldu.

İstisnalar kapsamında yapılan ihalelerin büyüklüğü de arttı

AKP iktidarları döneminde alfabenin son harfine kadar uzayan istisnalar kapsamında yapılan ihalelerin büyüklüğü de 11 milyar 830 milyon 400 bin TL olarak gerçekleşti.

2020 yılı ilk altı ayında sonuç bilgisi Kamu İhale Kurumu’na gönderilen istisna kapsamında gerçekleştirilen alımların adet olarak yüzde 69,11’i mal alımı, yüzde 3,24’ü yapım işi, yüzde 27,49’u hizmet alımı ve yüzde 0,16’sı ise danışmanlık hizmet alımı oldu. Toplam tutarın yüzde 58,01’i mal alımlarına, yüzde 25,41’i yapım işlerine, yüzde 16,53’ü hizmet alımlarına ve yüzde 0,05’i ise danışmanlık hizmet alımlarına harcandı.

Bu yıl geçen yıla göre, istisna kapsamında yapılan alımlara 1 milyar TL daha fazla ödeme yapıldı. Geçen yıl yapılan 6 bin 53 alım bu yılın aynı döneminde 6 bin 113’e yükseldi.

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İhalelerin yüzde 25,53’ü pazarlık usulü ile yapılmış

Bu yöntemler dışında Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan tartışmalı pazarlık ile belli istekliler arasında ihale usulünden de vazgeçilmedi. İhalelerin yüzde 25,53’ü pazarlık usulü ile yüzde 0,16’sı ise belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirildi.