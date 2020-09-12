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Altı ay önce atanan Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü, lüks makam aracı kiraladı!

12 Eylül 2020 12:32

Mart ayında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi rektörü olarak atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir altı ay için lüks segmentte dört çeker makam aracı kiraladı. Aracı temmuz ayında Çaykur Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Halil İbrahim Azal'ın annesinin şirketi temin etti. Araç için altı ayda 81 bin 640 TL kira ödenecek.

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