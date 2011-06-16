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Yaşam

ALTGEÇİTTE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI ANKARA (A.A)

16 Haziran 2011 19:24

-ALTGEÇİTTE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - Başkentte öğle saatlerinde yağan dolu ve sağanak nedeniyle Balgat Çetin Emeç Bulvarı'ndaki 70. Gün Altgeçidi su altında kaldı.  Su altında bir tüpgaz arabası ile başka araçlar kaldığı bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.  Dolu ve sağanak yağıştan başkent trafiği olumsuz etkilendi. Şiddetli yağmur ve dolu sonucu Çetin Emeç Bulvarı'ndaki 70. Gün Altgeçidi göle döndü. İtfaiye ekipleri, su altında bir tüpgaz kamyonu ile bazı otomobillerin kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekibi, geçitte mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışıyor. Ekipler ayrıca, sağanak yağış devam ederken vidanjörler ve motopomplarla geçitteki suyun tahliyesine devam ediyor. Bu arada, Balgat'taki bazı sokaklar da su altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Çetin Emeç Bulvarı trafiğe kapatıldı. -TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU- Aşırı yağışlar nedeniyle Konya ve Eskişehir yolunda trafikte uzun kuyruklar oluştu. Konya yolundaki alt geçidi su basması nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Trafik ekipleri, selin olduğu bölgelerde araçları farklı güzergahlara yönlendiriyor. Bazı araçların yolda kaldığı Konya yolunda küçük çapta maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.  Belediye ekipleri, rögar kapaklarını temizleyerek sel sularının akması için çalışıyor. Bu arada, Konya Kepekli Kavşağı ve burada bulunan evlerin çatıları, dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü.

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