'Alternatif tıp' Hacettepe'de seçmeli ders

Hacettepe Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, 2. Uluslararası Homeopati Konferansı’nda yaptığı konuşmada, “Homeopati Eczacılık Fakültesi’nde seçmeli derslerden biri olacak” dedi. Rektör Tuncer, “Modern tıp sadece hastalık belirtilerini ortadan kaldırmaya çalışırken, homeopati belirtilere sebep olan hastalıkları ortadan kaldırıyor” diye konuştu. Tuncer’in ‘alternatif tıp’ı öven açıklamalarına Türk Tabipleri Birliği, “Tıbbın alternatifi olmaz!” diyerek karşılık verdi.



Önce yasal altyapı hazırlandı



Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları Yönetmelik Taslağı 24 Ocak’ta yayımlandı.

Tartışma yaratan Yönetmelikle, hekimlere ve sağlık uzmanlarına ‘alternatif tıp’ adı altında kupa terapisi (hacamat), sülük muayenesi, alkol bağımlılarına hipnoz tedavisi gibi yöntemlerin eğitimi verilerek muayenehane açma hakkı tanınması 5 Şubat’ta kesinleştirildi.



Fakültede seçmeli ders



Burcu Cansu’nun Birgün gazetesinde yer alan haberine göre, Hacettepe Üniversitesi’nde alternatif tıbbı kapsamı altına aldı. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, 2. Uluslararası Homeopati Konferansı’nda yaptığı konuşmada, “Homeopati Eczacılık Fakültesi’nde seçmeli derslerden biri olacak” dedi.

Tuncer, “Tıbbın son yıllarda en önemli değişimi modernlik kavramı. Modern tıp deyince ne anlıyoruz? İnsan 40 kilo, 60 kilo diye bakılacak teneke kutu değildir. Doğu tıbbı ile Batı tıbbının en önemli farkı bu bakışta ortaya çıkıyor. Batı tıbbı insanı bir kutu gibi görürken, Doğu tıbbı insana odaklı tedaviler geliştiriyor. Modern tıp sadece hastalık belirtilerini ortadan kaldırmaya çalışırken, homeopati belirtilere sebep olan hastalıkları ortadan kaldırıyor. Homeopati, yaşam gücünü dengeleyerek vücudun kendini doğal olarak iyileştirmesine yardım eden bir alternatif tedavi sistemi. Tedavinin merkezinin insan olduğunun farkına varılması gerekli. Tıbben bu konuyu dışladığınızda ehliyetsiz eller devreye giriyor. Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerin sahip çıkması gereken bir alan” sözlerine yer verdi.



Homeopati nedir?



Homeopati, bir hastalığın, hastalık belirtilerini sağlam bir insanda ortaya çıkarabilecek maddelerin çok düşük dozlarda hastaya verilmesiyle tedavi edilebileceği inancına dayanan bir alternatif yöntemidir. Aşı mantığı üzerinden açıklanmaya calışılsa da esasen bir aşı uygulaması ile alakası yoktur. Homeopatik ilaçlar; bitkilerden, hayvanlardan, minerallerden ve insanlara veya hayvanlara ait hastalıklı dokulardan yüksek oranda seyreltilerek etkin hale getirilir.



Tıbbın alternatifi olmaz



Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Beyazıt İlhan, “663 sayılı KHK ile yasalaştırılmıştı. Şimdi yönetmelik hazırlığı yapılıyor. TTB olarak bizden görüş istenmese de sağlık hizmeti sunumuna dair bir yönetmelik hazırlanıyor. Orada da belirttiğimiz gibi tıbbın alternatifi olmaz. Kanıtlanan bir tedavi yöntemi varsa zaten bilimin içindedir. Bu terimlerle zor durumdaki yurttaş, bilimsel tıptan uzaklaştırılmamalıdır. Suiistimale açık bir yöntem bu. Bu tehlikeli yöntem iyi denetlenmeli. TTB olarak, örgütlü yapıları da sürecin içinde olmaya davet ediyoruz. Başarısı kuşkulu bir yöntemdir, esas bilimsel eczacılık öğretilmelidir” diye konuştu.

