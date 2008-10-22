Alternatif tıp bilimsel olarak araştırılıyor

İsveç gazetesi Svenka Dagbladet'in haberine göre, merkezin başında bulunan Prof. Dr. Martin Ingvar ve Doç. Dr. Mats Lekander, farklı ülkelerden bilim insanlarıyla alternatif tıp yöntemlerini ele alıyor.Bilim insanları, hastalıkların tedavisinde alternatif tıp yöntemlerinin etkilerini araştırıyor. Merkezde uygulanan alternatif tıp yöntemleri arasında akupunktur, ilaçla beraber psikoterapi ve hipnoz da bulunuyor.Üç yıldır bu konuda çalışan bilim adamları, kesin bir sonuca varabilmek için henüz erken olduğunu, araştırmaların sürdüğünü belirtti.