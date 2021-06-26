‘Alternatif tıp’ adı altında işkence: Beline delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirmişler

‘Alternatif tıp’ adı altında yapılan bazı sağlıksız ve ölümcül olabilecek yöntemler uygulanmaya devam ediyor. Son örneği Elazığ’da görüldü. Bir hastanın belinden iki adet delik açıldı ve deri altından çamaşır ipi geçirildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Elazığ'da yaşayan 25 yaşındaki erkek hasta, bel ağrısı şikâyeti ile doktora gitti. Muayeneye başlayan Ortopedi Uzmanı Dr. Noyan Dirlik, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Hastanın belinden iki adet delik açıldığı ve deri altından çamaşır ipi geçirildiği ortaya çıktı. Uygulama sonucu hastanın belinde enfeksiyon geliştiği belirlendi.

“5 aydır hasta bu şekilde yaşıyor, enfeksiyon ilerlerse de ölüme kadar götürebilir”

Hayvancılıkla uğraşan erkek hastaya 2 yıl önce ‘ankilozan spondilit’ tanısı konduğunu belirten Dr. Dirlik, şunları söyledi:

“2 yıl önce teşhis koyulan hasta birçok tedavi denemiş ama ağrıları geçmeyince farklı yöntemlere başvurmuş. Son olarak da böyle bir olay yaşamış. Hastada bir miktar enfeksiyon gelişmişti ancak bu çok riskli bir durum. Eğer enfeksiyon sinir köklerine ilerlerse sinir hasarı yaşanabilir. Bu enfeksiyon ilerlerse de ölüme kadar götürebilir. Bu tarz hiçbir işe yaramayan, alternatif tıp adı altında uygulamalara çok rastlıyoruz. Ancak deri altından ip geçirmeyi ben de meslek hayatımda ilk defa gördüm. 5 aydır hasta bu şekilde yaşıyor. Son derece tehlikeli, ölümcül sonuçları olabilecek bir uygulama.”