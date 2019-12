Alternatif tıbba dikkat

Atatürk Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi Müdürü ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Aslan, alternatif tıpta yaşanan bilgi kirliliğine karşı vatandaşları uyardı.



Aslan, yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesi bünyesinde 10 yıldır faaliyette olan Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi'nde bölge insanıyla el ele vererek, alternatif tıpta kullanılan bitkiler ve yöntemlerle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Bitkilerin yanlış kullanımının önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Aslan, "Bir bitkinin 12 farklı türü olabiliyor. Hastalığa çare olarak kullanılan bitkinin özelliği iyi bilinmelidir" dedi.



Aslan, aktarlara büyük sorumluluk düştüğünü ve aktarların sattıkları bitki türleri ve etkilerini iyi bilmemelerinin vatandaşa zarar verebileceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Alternatif tıp, modern tıbbın hastalıklar karşısında istenen çözümü bulamadığı zamanlarda vatandaşların başvurduğu bir tedavi yöntemidir. Bitkiler aracılığıyla yapılan ilaç veya merhemlerle, hastalar iyileştirilmeye çalışılıyor. Bizim vatandaşa önerimiz, şifayı önce modern tıpta aramalarıdır. Bitkilerin faydaları ve özellikleri bilinmekte. En önemli sıkıntı ise alternatif tıpta yaşanan bilgi kirliliğidir. Bu konuda başta biz bilim adamları olmak üzere herkese sorumluluk düşüyor."



Güven sorunu



Doç. Dr. Aslan, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi'nin kapılarının her vatandaşa açık olduğunu belirterek, bir bitki, ilaç veya merhemin her hangi bir hastalığa iyi geldiği iddiası ile kendilerine başvuran vatandaşlarda gördükleri en önemli sorunun güven eksikliği olduğunu söyledi.



Zaman zaman bazı vatandaşların, yaptığı ilaç veya merhemin içerisindeki maddeleri söylemeden kendilerinden hastalığa iyi geldiği yönünde belge talep ettiklerini anlatan Aslan, şöyle devam etti:



"Biz bölgedeki vatandaşımızla el ele vererek, alternatif tıpta kullanılan ilaç ve merhemlerin özelliklerini araştırıyoruz. Belki yapacağımız çalışmalar ülkemize ilk patentli ilacının kazandırılmasında katkı sağlayacaktır, bunu bilemiyoruz. Ancak bu noktada vatandaşımız bizlere güvenmeli ve yaptığı ilaç ya da merhemin içerisindeki bitki türlerini söylemelidir. Biz de bu doğrultuda gereken çalışmaları yapabiliriz. Kuruluş amacımız vatandaşımızla bilgi paylaşımını sağlamaktır. Bu nedenle bize karşı şeffaf olmalarını bekliyoruz."



En fazla ilaç yapılan hastalıklar



Doç. Dr. Aslan, bölgede alternatif tıbbın en fazla bel fıtığı, kırık-çıkık, egzama, basur, şeker hastalığı, böbrek taşı, yara tedavisi ve mide ağrılarında tercih edildiğini ifade etti.



"Bir vatandaşımızın bildiğiniz makine yağının basura iyi geldiğini iddia ettiğine bile şahit olduk" diyen Aslan, şöyle devam etti:



"Birçok hastalıkta tercih edilen alternatif tıpta kullanılan ürünler, uzman gözetiminde yapılmayan satışlarda tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Bazen çok garip iddialarda bulunan vatandaşlarımız da çıkıyor. Önerimiz her iddiaya inanılmamasıdır. Biz elimizden geldiğince vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da destek ve duyarlılık bekliyoruz."



Aslan son olarak, yaptıkları çalışmaların uzun soluklu çalışmalar olduğuna dikkati çekerek, zaman zaman TÜBİTAK ve DPT'ye projeler sunduklarını sözlerine ekledi.



(AA)