Alternatif olarak ürettiği hurmaları pazarcılara satıyor

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'da çiftçilik yapan Abdurrahman Demir, 14 yıl önce tütüne alternatif olarak ürettiği Trabzon hurmasını, Kahta ve Adıyaman\'daki hallerin yanı sıra talep üzerine bölgedeki pazarlara da vermeye başladı.

Kahta ilçesi Salkımbağı köyünde çiftçi Abdurrahman Demir (62), bölgenin geçim kaynağı tütüne alternatif olarak 30 dönümlük arazisinin bir bölümüne, Trabzon hurması fidesi dikti. Demir, meyveye talep olunca bu kez ağaç sayısını artırarak, 30 dönümlük arazinin tamamına hurma ağacı dikti. Demir, elde ettiği meyveleri Kahta ve Adıyaman\'daki hallerin yanı sıra köylülerin talebi üzerine bölgedeki pazarcılara da satmaya başladı.

Çiftçi Demir, tütüne alternatif olarak diktiği ve bu sayede elde ettiği meyvelerin ilgi görmesiyle artan talebe cevap vermeye çalıştığını söyledi. Trabzon hurmasının tadındaki çikolata aromasının yöre halkı tarafından beğenildiğini dile getiren Demir, çevresindekilerin de hurma fidanı dikmeye başladığını kaydetti. Demir, \"Tütüne alternatif, bu hurma ağaçlarını yetiştirdim. Yıllardan beri verim alıyorum. Hurmalarımızın tadı çikolataya benziyor. Bu yörenin toprağı, cennet hurmalarını çok seviyor. Bu nedenle hurmalarımızın çok güzel bir tadı var. Şimdiye kadar bu meyve çeşidini neden yetiştirmediğimize şaşıyorum. Bizim hurma bahçesini gören çok sayıdaki çiftçi, son yıllarda cennet hurması yetiştirmeye başladı. Müşteri sıkıntısı hiç yok. Ben de Allah’a şükür iyi kazanıyorum\" dedi.



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