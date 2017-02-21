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Kültür-Sanat

Alternatif müziğin renkli sesi Ceylan Ertem, 'Yine de Amin' ile bu akşam ve yarın Babylon'da

Ertem, beşinci stüdyo albümü olan ‘Yine de Amin’ ile sahnelere döndü

21 Şubat 2017 19:11

Alternatif Müziğin Renkli Sesi Ceylan Ertem, ‘Yine de Amin’ ile Babylon’da.

Türkiye’nin özgün seslerinden Ceylan Ertem, yeni albümü "Yine de Amin" tanıtım turnesi kapsamında 21 ve 22 Şubat’ta Babylon’da.

Volkan Öktem, Alp Ersönmez, Adem Gülşen, İstanbul Strings gibi Türkiye’nin birbirinden yetenekli müzisyenlerinden kurulu 25 kişilik kadro içeren ‘Yine de Amin’ albümü Gaziantep’teki Mavera Kongre ve Sanat Merkezi konser salonunda kaydedildi.

Beşinci stüdyo albümü olan ‘Yine de Amin’ ile sahnelere dönen Ceylan Ertem hakkında bilmeniz gerekenler:

Ertem, müzik kariyerine 1992'de Adapazarı Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu’nda başladı, 1995’te ise gitar ile piyano dersleri almaya başladı.

Ertem, Phillipp Gropper ile Almanya’da, United Fools ile birlikte Fransa’da, Barana ile birlikte Hollanda’da müzik üretti, albüm kaydetti ve turneler gerçekleştirdi.

‘Yine de Amin’ albümü, adını genç şair Sinem Sal’ın şiir kitabından alıyor.

Ertem, müzisyenlerden çok şairlerden etkilendiğini, en çok etkilendiği akımın da İkinci Yeni akımı olduğunu söylüyor.

Ertem’in ‘Yine de Amin’ albümünün kapak görseli, ünlü Türk ressam Taner Ceylan’ın 2012 yılına ait “Ten Kafesi (Cage of Flesh)” ismini verdiği tuval üzerine yağlıboya eseri.

Ceylan Ertem, en sevdiği üç albümün Sezen Aksu – Git, Meredith Monk – Do You Be ve Neşet Ertaş – Ölümsüz Türküler olduğunu söylüyor.

 

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