Alternatif 'İstiklal Marşları' 24 Ekim'de

Tekfen Vakfı, araştırmacı-yazar Mehmet Altun ile birlikte İstiklal Marşı için 1921 yılında düzenlenen beste yarışmasına katılan ve tarihin tozlu sayfalarında unutulan 12 besteyi ilk kez bir araya getirdi. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 85. yılında bu eserler, Tekfen Filarmoni Orkestrası tarafından "1 Güfte 12 Beste" başlıklı özel bir konserle seslendirilecek. Konser, 24 Ekim 2008 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.Tekfen Vakfı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 85. yıldönümünü özel bir projeyle kutluyor. Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele Dönemi'nde kaleme aldığı şiirin 12 Mart 1921 tarihinde milli marş güftesi olarak kabulünün ardından bu sözler için açılan beste yarışmasına katılan eserler, 87 yıl sonra Tekfen ile ilk kez bir araya geliyor.Tekfen Vakfı adına, araştırmacı-yazar Mehmet Altun ve ekibinin resmi ve özel arşivlerde yürüttüğü uzun süreli çalışmalar sonucunda, yarışmaya katıldığı tespit edilen bestelerden 11 tanesinin orijinal notalarına ulaşıldı. Kazım Karabekir Paşa'nın yine aynı dönemde ancak yarışma dışı bestelediği, güftesi de kendisine ait "Türk Yılmaz" adlı eseri de on ikinci marş olarak diğer eserlerin yanında yerini aldı. Notaların orkestra aranjmanları, projenin sanat danışmanı ve aynı zamanda bestecilerinden biri olan Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Uçarsu önderliğinde, çağdaş Türk müziğini başarıyla temsil eden günümüz sanatçıları; Nevit Kodallı, Çetin Işıközlü, Emre Aracı, Hüseyin Sermet, Betin Güneş, Turgay Erdener, Özkan Manav, Ayşe Önder, Ertuğ Korkmaz tarafından özüne sadık kalınarak hazırlandı.Bu besteler, Tekfen Filarmoni Orkestrası tarafından 24 Ekim 2008 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek Cumhuriyet konseri ile sanatseverlerle buluşacak. Şef Saim Akçıl yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile birlikte, TRT İstanbul Gençlik Korosu, Şenol Talınlı (tenor), Sumru Ağıryürüyen (vokal) Hüseyin Sermet (piyano), Ercan Irmak (ney), Göksel Baktagir (kanun), ve Yurdal Tokçan (ut) gibi usta isimler konserde sahne alacak. Kapanışı resmi İstiklal Marşımız ile yapılacak gecede, o dönemin atmosferini seyirciye daha iyi hissettirmek amacıyla eserler arası geçişlerde, tiyatro yönetmeni Yücel Erten'in sahneye koyduğu narasyon ve anekdotlara da yer verilecek. Bu sayede Milli Mücadele Dönemi'nin duyguları Arsen Gürzap ve Çetin Tekindor'un anlatımıyla yeniden yaşatılmış olacak.Tekfen Vakfı adına araştırmacı-yazar Mehmet Altun ve ekibinin resmi ve özel arşivlerde yürüttüğü kapsamlı çalışmalar neticesinde, yarışmada değerlendirmeye tabi tutulan 55 besteden 11 tanesinin notası bir araya getirildi. Bu eserler arasında Lem'i Atlı'nın notaları ise ilk kez ortaya çıkarıldı.Notaların ulaşıldığı kaynaklar: İsmail Zühdü Bey'in notaları Osmanlı Arşivi'nden, Abdülkadir Töre'nin notaları kendi yazdığı Usul-i Talim-i Keman adlı kitabın orijinalinden, Osman Zeki Bey'in notaları yarışmaya gönderildiği sırada yayımlandığı Dergâh adlı dergiden, İsmail Hakkı Bey'in notalarına Prof. Dr. Nuri Özcan'ın arşivinden, Mehmet Zati, Kemani Mustafa, İsmail Hakkı, Ali Rıfat Beylerin notaları ise sahaflardan elde edildi.Tekfen Vakfı, gün ışığına çıkardığı Milli Mücadele Dönemi'nin bu unutulan notalarını sadece konserle değil, hazırlamakta olan kitapla da tüm meraklılarıyla paylaşacak. Mehmet Altun'un kaleme aldığı kitapta, Milli Marş'ın seçilmesi öncesinde Millet Meclisi tutanaklarına geçmiş hararetli tartışmalardan gazetelere konu olmuş ilginç haberlere, bestecilere ait anekdotlardan farklı yorum ve önerilere kadar bugüne kadar bilinmeyen birçok ilginç bilgi ve belge ile birlikte yarışmaya katılan bestelerin hikâyesi de yer alacak.Tekfen Vakfı, konserden elde edeceği geliri, Vakfın eğitim bursu fonuna aktaracak.

Tarih: 24.10.2008 / 20:30

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Biletler: 75 YTL - 50 YTL - 30 YTL (öğrenci & emekli) Biletix'te



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