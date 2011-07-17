-ALTERNATİF ENERJİLİ ARAÇLAR TİCARİLEŞECEK İZMİR (A.A) - 17.07.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, alternatif enerjili araçlara ilişkin çalışmaların yarışma aşamasında kalmayacağını, ticarileşme safhasının da olacağını belirtti. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Alternatif Enerji Araç Yarışları İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde yapıldı. Alternatif enerji kaynakları konusunda farkındalığı artırmak ve üniversite öğrencilerini temiz enerji teknolojilerini geliştirmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışlara, üniversite takımları ürettikleri araçlarla katıldı. 33 üniversiteden 37 takımın yer aldığı Formula G 2011 Güneş Enerjili Araba Yarışları'nda son iki yılın birincisi İstanbul Üniversitesi SOCRAT takımı yine birinci oldu. İkinciliği Anadolu Üniversitesi Thunderbird takımı, üçüncülüğü ise ODTÜ Robot Topluluğu takımı elde etti. 15 üniversiteden 19 takımın katıldığı Hidromobil 2011 Hidrojen Arabaları Yarışı'nda ise İzmir Makine Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu, ''Poseidon 3'' adlı aracıyla birinci oldu. İkinciliği İTÜ ''Hydrobee'' adlı aracıyla üçüncülüğü Uludağ Üniversitesi Makine Toplululuğu ''Timsah'' isimli aracıyla kazandı. Yıldız Teknik Üniversitesi tasarım ödülüne, Erciyes Üniversitesi de özel ödüle layık bulundu. -TİCARİLEŞME SAFHASI- Yarışları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, eski Devlet Bakanı Mehmet Aydın, İzmir Valisi Cahit Kıraç, AK Parti İzmir Milletvekili Aydın Şengül, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş ve AK Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay da izledi. Bakan Ergün, yarışlar sonrası ekipleri tek tek ziyaret ederek, sohbet etti. Dereceye girenleri kutlayan Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışlarda üniversitelerin sadece arabalarını değil teknoloji uygulama ve takım çalışması becerilerini de yarıştırdığını söyledi. Bu alanda Türk takımlarının edindiği tecrübe ile uluslararası yarışmalarda da iddialı olmaya çalıştığını, buna bakanlık olarak destek sağlayacaklarını kaydeden Ergün, şöyle konuştu: ''Bakanlığımızın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına dönüşümüyle birlikte bakanlığımızla TÜBİTAK arasındaki ilişki de çok daha güçlü bir konuma gelmiş olacak. Artık bu tür çalışmalar sadece yarışma safhasında kalmanın ötesine geçecek, ticarileşme safhası da yaşanmış olacak. İnşallah bunlar, otomobil piyasasında önemli bazı aktivitelerin olması, yeni teknolojilerin gelişmesi, fosil yakıttan elektrikli yakıtlara geçilirken güneş enerjisinin de bu araçlarda rol almasına yol açacak.'' -''KULLANMAK ÇOK KEYİFLİ''- Bakan Ergün, daha sonra Gaziantep Üniversitesi Oretron takımının güneş enerjili arabasını kullandı. Aracı pistte test eden Bakan Ergün, güneş enerjili araba kullanmanın çok keyifli olduğunu söyledi. Bakan Ergün, bir gazetecinin sorusu üzerine, yakında klimalı güneş enerjili araba da üretileceğine inandığını ifade etti. Ege Üniversitesi Güneş Enerji Enstitüsü takımı üyeleri ise stantlarını ziyareti sırasında Bakan Ergün'den, Türkiye'de bu konuda uluslararası yarışmalar organize edilmesini talep etti. Ergün, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yetiş ile bu konuda bir çalışma yapacakları sözü verdi. Bakan Ergün, Hidromobil 2011 yarışlarının da startını verdi. Yarışlar sonrası düzenlenen ödül töreninde de bir konuşma yapan Bakan Ergün, Ar-Ge çalışmalarının ülkelerin en önemli faaliyeti olduğunu, petrol ve doğalgaz kaynakları yeterli olmayan Türkiye'nin eğitimli insan gücünü kullanmak zorunluluğu bulunduğunu belirtti. Ergün, bu yarışmalara sanayicilerin daha fazla ilgi göstermesini beklediklerini ifade etti. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Bakan Ergün, eski Bakan Mehmet Aydın ve Vali Kıraç verdi.