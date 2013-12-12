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Yaşam

Alternatif Bilişim'in internet raporu: Mahremiyette seviyemiz 'Vahşi Batı'

Alternatif Bilişim Derneği internet raporunda, 'tüm vatandaşların tüm iletişimini sürekli gözetleme, dinleme ve kaydetmeye dayalı 'toptan gözetim' paradigmasına geçiyoruz' denildi

12 Aralık 2013 20:48

Alternatif Bilişim Derneği’nin yıllık “Türkiye’de İnternet’in 2013 Raporu”nda  Türkiye'de devletin vatandaşları izlediğine dikkat çekilerek, “Türkiye’de toptan gözetim paradigmasının yükselişi ciddi bir kamuoyu tepkisi toplamaktadır. Başta KCK ve Ergenekon davaları olmak üzere, bu gözetim çorbasına kepçe sallayıp delil üretmek gündelik hukuki skandallar haline geldi. Mahremiyet ve kişisel veri koruması bakımından ise hukuki düzeyimiz 'Vahşi Batı' seviyesinde” denildi.

Alternatif Bilişim Derneği, 2013 yılı biterken daha önceki yıllarda ürettiği gibi Türkiye’de İnternet’in durumunu tüm boyutlarıyla ele alan kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporda ağ tarafsızlığının gerçekleştirilemediği vurgulanırken, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun" dayandırılarak uygulanan erişim engellemeleri eleştirildi.

 

'Toptan gözetime geçiyoruz'

 

Raporda internette gözetimin yasa yolu ile meşrulaştırılmadığı ifade edilirken, genel gözetim politikasına ilişkin olarak da "Her biri için mahkeme kararı çıkartılması gereken “hedefli gözetim”den, tüm hukuk nosyonlarını alt üst edecek bir biçimde, tüm vatandaşların tüm iletişimini sürekli gözetleme, dinleme ve kaydetmeye dayalı “toptan gözetim” paradigmasına geçiyoruz" saptamasında bulunuldu.

Raporda “Kişisel Verileri Koruma” yasa tasarısının hala yasalaşmadığı hatırlatarak, tasarıya ilişkin "AB standartlarını karşılamayı, içerdiği muafiyet ve istisnalarla mahremiyet hakkı konusunda ülkeyi daha geri bir duruma götüreceği açıktır" denildi.

Alternatif Bilişim Derneği'nin yayımladığı, "Türkiye’de İnternet’in 2013 Raporu/Durumu"nun tam metnini okumak için tıklayınız

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