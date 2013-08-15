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Bilim / Teknoloji

Alternatif Bilişim Derneği'nden 'Hack kültürü ve hacktivizm' kitabı

'Hack Kültürü ve Hacktivizm' ismi ile yayınlanan kitap Türkiye'de internete yaptığı katkılarla tanınan Mustafa Akgül'e armağan edildi

15 Ağustos 2013 18:02

Alternatif Bilişim Derneği yayımladığı "özgür e-kitap" ile Türkiye'deki internet özgürlüğü ve internet aktivistliği tartışmalarına katkıda bulunmayı planlıyor.

"Hack Kültürü ve Hacktivizm" ismi ile yayınlanan kitap Türkiye'de internete yaptığı katkılarla tanınan Mustafa Akgül'e armağan edildi.

Hacktivizm ve Hack kültürü hakkındaki farklı perspektifleri derleyen kitapta, Julian Assange ve Aaron Swartz'ın çevirileri ve Mustafa Akgül ile bir söyleşinin yanı sıra, Gökşin Akdeniz, Ahmet Sabancı, Pınar Demirkıran, Erkan Saka, Özgür Uçkan, Ulvi Yaman, Seda Gürses, Işık Barış Fidaner, Gamze Göker'in yazıları yer alıyor.


Alternatif Bilişim Derneği'nin kitap hakkında yayımladığı basın bildirisi şöyle:

Bir yıl önce gerçekleştirdiğimiz HackCon I etkinliği oldukça verimli tartışmalara vesile oldu. Her toplantıda olduğu gibi, süre kısıtı nedeniyle sözler biraz eksik kaldı. Bu kitap yarım kalan sözlerin kısmen tamamlanması ya da derli toplu bir özeti anlamına geliyor. Toplantımıza katılan, bu derlemeye yazılarını veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Kitabın birbirinden değerli yazarları sayesinde konuyu hemen her boyutu ile ele almaya çalıştık. Hack kültürü ve hackerların ülkemizde ve dünyada çarpıtılmış bir kavram içine sıkıştırılmasını eleştirmeye ve toplumda oluşan negatif algıyı değiştirmeye yardımcı olacak bir içerik hazırlamaya özen gösterdik. Konuyu tarihsel, sosyolojik, güncel, politik ve kültürel yönleri ile tartışan yazılar seçtik. Hackerlığı bilgisayar korsanlığına indirgeyen düzeysiz tartışmaları bir tarafa atıp, Türkiye’de de bu olgunun hakettiği gibi tartışılması hedefledik.

Kitabımızın bir de özel anlamı var. Değerli hocamız Mustafa Akgül, yaşamı ve bıkıp usanmadan peşinden koştuğu idealleri ile Türkiye’de toplumun ve özellikle de egemenlerin İnternet’e ilişkin negatif algısını değiştirmeye uğraştı, uğraşmaya da devam ediyor. Jargona uyacak olursak bu algıyı hacklemeye çabalıyor. Bir şeyleri değiştirmenin, yönetime katılmanın, karar verici politikacı ve bürokratları ortak aklın, bilimin aydınlığına uydurmanın oldukça zor olduğu bu ülkede bu çabanın kendisi büyük bir başarı örneğidir. Maalesef kamu ve siyasetçiler tarafında bu çabalar duvarlara çarpmaya devam etmekte, neticeler alması uzun süreler almakta. Ama biz zaten bu mücadelenin uzun soluklu olduğunu yine Akgül hocamıza bakarak öğreniyoruz. Kendi payımıza bu çabaların neticesiz kalmadığını bu çalışmayla göstermek istedik. Bu kitabı kendisine armağan ediyoruz.

Kendisiyle yanyana olmak bizim için hem bir onur hem de büyük bir şans.

Mücadelemizde sayısız başarıları birlikte tatmak dileğiyle..

Teşekkürler Akgül hoca.

 

Hack Kültürü ve Hacktivizm e-kitabını indirmek için tıklayın


 

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