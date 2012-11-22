Alternatif Bilişim Derneği'nden Güvenli internet eleştirisi

Güvenli internet hizmeti 22 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe girdi. Uygulamaya ilişkin açılan yürütmeyi durdurma istemli dava ise halen Danıştay'da sürüyor.

Alternatiff Bilişim derneği tarafından uygulama ile ilgili yapılan açıklamada " BTK, 22 Şubat tarihinde sessiz sedasız aldığı birinci filtre kararını, 15 Mayıs 2011’de on binlerce vatandaşımız tarafından sokaklarda protesto edilmesi, ülkemizdeki bilişim STK’larının hemen hepsinin “merkezi filtre uygulaması kabul edilemez” diyerek karşı çıkması, AGİT ve daha bir çok uluslararası raporların ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle eleştirmesi gibi gelişmeler sonucunda geri çekmek zorunda kalmış ve Ağustos ayında “görüşlere açılan ve onaylanan” son filtre kararında, İnternet’e uygulanacak filtrenin meşruiyetini sağlamak ve “ilkelilik/bilimsellik” görüntüsü sağlamak amacıyla, BTK’nın filtre üzerindeki belirleyici yetkisini bozmayacak şekilde, aile ve çocuk filtresi için esas alacağı “ilke ve kriterleri” danışacağı “Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma Kurulu” isimli bir yapı gündeme gelmiş bulunmaktadır." denildi

Dernek tarafından yapılan açıklamada, güvenli internet hizmetinde aile ve çocuk filtresinde yer alacak listeleri oluşturmak için kurulan Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma Kurulu'nun bugüne kadar kaç kez toplandığı soruldu. Dernek açıklamasında ayrıca

Acaba bu Kurul geçtiğimiz süre boyunca kaç kere toplanmıştır?

Kimler bu toplantıya iştirak etmiştir?

Aileye uygun listenin kriterleri nelerdir?

Çocuğa uygun listenin kriterleri nelerdir?

Bu listeler hazırlanırken hangi uzmanların görüşlerine başvurulmuştur?

Dünyadaki ve Türkiye’deki hangi bilimsel araştırmalardan yararlanılmıştır?

Uyar-kaldır sistemi Güvenli İnternet Hizmeti’yle ne kadar ilişkilendirilmiştir?

Standart paket kullanan yurttaşlar “merkezi filtre sistemi”nden ne kadar etkilenmektedir?

soruları soruldu.

"Güvenli İnternet Hizmeti uygulamasından sonra İnternet okuryazarlığı durumunda olumlu bir değişiklik yoktur" görüşünün savunulduğu açıklamada “İnternet’in güvenli kullanımı” yaklaşımının takipçisi olacakları dile getirildi.