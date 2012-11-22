T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Alternatif Bilişim Derneği'nden Güvenli internet eleştirisi

Güvenli İnternet uygulaması bir yılı ardında bırakırken Alternatif Bilişm Derneği yaptığı açıklama ile uygulamada yaşanan sorunları dile getirdi

22 Kasım 2012 18:27

 

Güvenli internet hizmeti 22 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe girdi. Uygulamaya ilişkin açılan yürütmeyi durdurma istemli dava ise halen Danıştay'da sürüyor. 
 
Alternatiff Bilişim derneği tarafından uygulama ile ilgili yapılan açıklamada " BTK, 22 Şubat tarihinde sessiz sedasız aldığı birinci filtre kararını, 15 Mayıs 2011’de on binlerce vatandaşımız tarafından sokaklarda protesto edilmesi, ülkemizdeki bilişim STK’larının hemen hepsinin “merkezi filtre uygulaması kabul edilemez” diyerek karşı çıkması, AGİT ve daha bir çok uluslararası raporların ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle eleştirmesi gibi gelişmeler sonucunda geri çekmek zorunda kalmış ve Ağustos ayında “görüşlere açılan ve onaylanan” son filtre kararında, İnternet’e uygulanacak filtrenin meşruiyetini sağlamak ve “ilkelilik/bilimsellik” görüntüsü sağlamak amacıyla, BTK’nın filtre üzerindeki belirleyici yetkisini bozmayacak şekilde, aile ve çocuk filtresi için esas alacağı “ilke ve kriterleri” danışacağı “Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma Kurulu” isimli bir yapı gündeme gelmiş bulunmaktadır." denildi
 
Dernek tarafından yapılan açıklamada, güvenli internet hizmetinde aile ve çocuk filtresinde yer alacak listeleri oluşturmak için kurulan Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma Kurulu'nun bugüne kadar kaç kez toplandığı soruldu. Dernek açıklamasında ayrıca 
 
Acaba bu Kurul geçtiğimiz süre boyunca kaç kere toplanmıştır?
Kimler bu toplantıya iştirak etmiştir?
Aileye uygun listenin kriterleri nelerdir?
Çocuğa uygun listenin kriterleri nelerdir?
Bu listeler hazırlanırken hangi uzmanların görüşlerine başvurulmuştur?
Dünyadaki ve Türkiye’deki hangi bilimsel araştırmalardan yararlanılmıştır?
Uyar-kaldır sistemi Güvenli İnternet Hizmeti’yle ne kadar ilişkilendirilmiştir?
Standart paket kullanan yurttaşlar “merkezi filtre sistemi”nden ne kadar etkilenmektedir?
 
soruları soruldu. 
 
"Güvenli İnternet Hizmeti uygulamasından sonra İnternet okuryazarlığı durumunda olumlu bir değişiklik yoktur" görüşünün savunulduğu açıklamada “İnternet’in güvenli kullanımı” yaklaşımının takipçisi olacakları dile getirildi.
 

ETİKETLER

Güvenli internetalternatif bilişim derneği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24