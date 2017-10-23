Altepe’nin istifasına kadın muhtar yorumu: Seçimle gelen seçimle gider

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe\'ninde katılıp istifasını açıkladığı Kaplıkaya-Hacıvat Deresi ıslahı ve Bağlaraltı-Siteler Köprüsü açılış töreni öncesi kürsüye çıkan Siteler Mahalle Muhtarı Selma İncesu\'nun \"Seçimle gelen seçimle gider\" sözü güne damgasını vurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, başkan olarak son kez Kaplıkaya-Hacıvat Deresi ıslahı ve Bağlaraltı-Siteler Köprüsü açılış törenine katıldı. Altepe\'den önce kürsüye gelen Siteler Mahalle Muhtarı Selma İncesu, basının açılışa gösterdiği ilginin kendisini de şaşırttığı belirtti. Muhtar İncesu, Başkan Altepe\'nin istifa sinyalini verdiği konuşmasında seçimle gelenlerin seçimle görevlerinden ayrılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu kürsü Recep Başkana göre yapılan bir kürsü, benim boyuma uzun geliyor görüyorsunuz değilmi beni ? Bakıyorum, basın o kadar ilgi gösteriyor ki, basın bu köprünün açılışına mı bu kadar ilgi gösteriyor yoksa bugün burada başka şeyler mi olacak bilemiyorum açıkçası. Ama Teşekkür ediyorum Başkanımıza. Siteler Mahallesi adına ben herkese duyuralım demiştim ama başkanımız bugün bu vesileyle bu güzel havada mahallemiz adına tüm ulusal kanallar aracılığıyla duyurdu. Ben başkanımızı çok seviyorum. Bugün muhtar olduğum için çok mutluyum. Çünkü benim mahallem beni sevgisiyle ve verdiği oylarla muhtar seçti, seçimle gelen seçimle gider. Ben bunu biliyorum ve böyle hissediyorum. Dediğim gibi, seçimle gelen seçimle gider ben Recep Altepeyi çok seviyorum, hakkında hayırlısı neyse o olsun.\"

Muhtar Selma İncesu köprünün açılış kurdalesini Recep Altepe’nin koluna girerek törene katılan protokol üyeleriyle birlikte kestiler.

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